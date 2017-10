FOTO: Sneg pobelil nekatere smučarske centre. Pod Triglavom v novozapadlem snegu obtičali trije Madžari

Sneg se je spustil do nadmorske višine okoli 1200 metrov. (Foto: Danica Ksela)

Hladna fronta, ki je v nedeljo prešla Slovenijo, je s seboj prinesla močnejše nalive, veter in pa sneg do nadmorske višine okoli 1200 metrov. Tako so se prvega snega v tej jeseni razveselili na Rogli, pa na Golteh. Sneg je pobelil tudi višje dele smučišča Krvavec, prav tako Vogel, medtem ko je snežna odeja na Kredarici debela že 17 centimetrov.

Pred nami nekaj lepih dni, prva vremenska motnja šele v soboto

Naslednje dni bo prevladovalo suho vreme, tako da novih pošiljk snega ni pričakovati. Tudi temperature ne bodo ravno zimske. Kot kaže bo na začetek smučarske sezone potrebno še malo počakati, je pa snega zaenkrat dovolj, da si privoščite malo kepanja in morda izdelate kakšen manjši snežak.

Več o vremenu, tudi v vašem kraju, pa na vreme.24ur.com.

Danes bo v zahodni Sloveniji delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod v severovzhodni Sloveniji bo občasno še možen rahel dež. Predvsem v Prekmurju in deloma na Štajerskem in Koroškem ter na Gorenjskem vzdolž Karavank in Kamniških Alp bo pihal okrepljen severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do okoli 17 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, v vzhodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Še bo pihal okrepljen severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v zatišnih legah okoli 0, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo večinoma sončno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. V petek bo suho vreme, proti večeru bo oblačnost naraščala. V noči na soboto bo prehodno deževalo, v soboto bo suho in hladneje. Tudi v nedeljo zjutraj bodo manjše, krajevne padavine, čez dan se bo zjasnilo. Od ponedeljka do srede bo suho vreme, ob jasnih nočeh bo zjutraj slana, napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje.

Razmere v visokogorju in sredogorju so s poslabšanjem vremena postale bolj zahtevne. (Foto: Danica Ksela)

V gore le s primerno opremo in ustrezno kondicijo. Lahko vas presenetijo zimske razmere

Gorenjski policisti so bili v nedeljo obveščeni o intervenciji gorskih reševalcev na območju Triglava. Po do sedaj zbranih podatkih so trije planinci zaradi poledenelega terena in močnega vetra obtičali na območju Praga. Gorski reševalci so planince našli nepoškodovane in so jih pospremili do Kredarice. Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da so v novozapadlem snegu obtičali trije madžarski planinci.

Tudi policisti opozarjajo, da so razmere v visokogorju s poslabšanjem vremena postale bolj zahtevne, ponekod je že sneg, zaradi nizkih temperatur je teren lahko tudi poledenel, na izpostavljenih predelih pa varnost zmanjšuje tudi veter. Poti so lahko spolzke tudi nižje v hribih in je verjetnost padcev ter zdrsov zaradi mokrega terena in ponekod tudi listja velika.