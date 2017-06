FOTO: Brat in sestra zadržala morilca, eni preprečili samomore, drugi reševali življenja s hitrim oživljanjem

Generalni direktor Policije Marjan Fank je v nagovoru policiste in občane pohvalil za njihova hrabra in požrtvovalna dejanja, ob tem pa je dodal, da je izjemno ponosen, da imamo v svojih vrstah ter tudi med občani tako pogumne in srčne ljudi.

Generalni direktor policije Marjan Fank in državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic sta 34 požrtvovalnim in pogumnim policistom ter občanom podelila policijske medalje. Med prejemniki je 21 policistov in 13 občanov, ki so nesebično pomagali in reševali življenja, pri tem pa veliki nevarnosti izpostavili tudi sebe. Izkazali so se s svojimi pogumnimi dejanji. V številnih primerih so pravočasno prepoznali položaje, v katerih je bilo ogroženo človeško življenje, in se pravilno odzvali nanje. Njihova vest je zahtevala, da ne čakajo, ampak takoj ukrepajo, in to brez vsakršnega pomišljanja. Prav to je bilo v večini primerov ključno, da se je jeziček na tehtnici usode, ki je odločal o preživetju ali smrti, nagnil v smer življenja, so v obrazložitvi napisali na GPU Ljubljana

Onesposobila krvnika najemnice lokala

Med drugim sta prejela medaljo za hrabrost Nika Cafuta in Jure Burja, ki sta v lokalu v Pržanu aprila onesposobila moškega, ki je ustrelil najemnico lokala. Lokal je bil v trenutku streljanja poln družin z otroki. Po streljanju pa si je morilec pištolo zataknil za pas ter odšel za točilni pult. Takrat se je Cafuta storilcu približala od zadaj, ga z vso močjo zgrabila okoli pasu in rok ter mu s tem preprečila morebitno nadaljnje streljanje. V istem trenutku je zraven stopil še njen brat Jure Burja, morilcu izza pasu vzel pištolo, iz nje izvlekel nabojnik, pištolo varno izpraznil in vse ločeno odvrgel na tla. Morilca je prijel za roko in mu jo močno pritisnil ob točilni pult. V tem položaju ga je držal, dokler niso na kraj dogodka prišli policisti.

Ker sta Cafuta in Burja izkazala hrabrost in veliko poguma glede na to, da je bil storilec oborožen in bi lahko ogrozil tudi njuni življenji, sta prejela medalji policije za hrabrost.

Ravnanje današnjih odlikovancev je lahko vsem za zgled. (Foto: Miro Majcen)

Odlikovanja za policiste, ki so pomagali pri oživljanju

Medalji sta prejela tudi Robertto Bevk in Miha Petek s Policijske postaje Gornja Radgona, ki sta s hitrim posredovanjem rešila življenje kolegu, ki je utrpel infarkt.

Pri srčni kapi je pomagal tudi Vladimir Grmič s Policijske postaje Kočevje, ki je z oživljanjem z defibrilatorjem v podjetju v Petrini rešil življenje tamkajšnjemu delavcu.

Moški ni speljal, večina peljala mimo, policista pa sta se ustavila in začela z oživljanjem

Mariborska policistka Mateja Šušteršič in njen partner Sašo Šušteršič sta rešila življenje vozniku v avtomobilu, ki se kljub zeleni luči na semaforju ni premaknil. Ostali vozniki so vozilo le obvozili in odpeljali naprej, Šušteršiča pa sta ustavila in ugotovila, da je z voznikom nekaj narobe. Začela sta z oživljanjem, s preusmerjanjem prometa v križišču pa sta zagotovila varnost drugih voznikov.

Rešil 91-letnico, ki se je utapljala

Občan Samir Hairlahović iz Šoštanja je medaljo prejel, ker je novembra lani iz Šoštanjskega jezera rešil 91-letnico, ki je nesrečno padla v jezero.

34 izjemnih posameznikov je prejelo posebna priznanja za svoja hrabra in požrtvovalna dejanja. (Foto: Miro Majcen)

Preprečili samomor

Medalji sta prejela tudi Sebastian Mohorič iz Policijske postaje Medvode in vzgojitelj Vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega v Smledniku Gašper Plevel, ki sta preprečila samomor dečka.

Prav tako sta šli medalji v roke novogoriških policistov Gabrijela Cizere in Tomaža Levpuščka, ki sta rešila življenje moškega, ki je želel storiti samomor.

Radovljiški policist Andrej Ristič je prejel medaljo, saj je preprečil samomor moškega v casinoju na Lescah.

Iz mrzle Ljubljanice rešili moškega

Ljubljanski policisti Uroš Boncelj, Jure Dolžan, Domen Pavalec in Miha Vovko ter občan Goran Maslać pa so prejeli medalje, saj so sredi januarja iz ledeno mrzle Ljubljanice rešili utapljajočega moškega.

Policistka priskočila na pomoč poškodovani sosedi

Policistka iz Ljubljane Mirela Čorić pa je pomagala sosedi, ki se je poškodovala v svojem stanovanju. Ker se soseda več ni odzivala, je policistka vdrla v stanovanje in poklicala reševalce, zaradi hitre pomoči pa jo je odnesla brez hujših posledic.

Ujel vlomilca v avtomobile

Medaljo za požrtvovalnost je prejel Matjaž Leskovar z Generalne policijske uprave, ki je maja ob pogledu iz svojega stanovanja opazil, da neznan moški na ulici vlamlja v avtomobile. Oboroženega moškega, ki je pred njim začel bežati, je dohitel in ga podrl na tla, pri tem pa se je policist tudi sam poškodoval.

Posredovala pri hudi prometni nesreči

Novomeška kriminalista Tomaž Obštetar in Davorin Avguštin sta prejela medalji, ker sta posredovala pri hudi prometni nesreči v Posavju, na katero sta naletela. Eden je uspel odpreti pokrov avtomobila, iz katerega se je že kadilo, in odklopiti akumulator ter s tem preprečiti vžig, drug pa je oskrbel ponesrečenko.

Pred ognjenimi zublji rešil sostanovalca

Daniel Zorko iz Brežic je prejel medaljo, saj je posredoval v požaru, ki se je vnel v hiši, ki jo deli s sostanovalci. Pri tem je rešil življenje sostanovalcu, prav tako je pogasil požar.

Vsem prejemnikom medalj sta Šefic in Fank iskreno čestitala za izjemen prispevek k varnosti državljanov in ugledu slovenske policije. (Foto: Miro Majcen)

Medalja za več članov družine Habrun

Medalje policije so prejeli tudi člani družine Habrun, med njimi je tudi policist iz Policijske uprave Maribor. S hitro pomočjo so moškemu, ki se je na Pohorju hudo poškodoval z motorno žago, rešili življenje.

Preprečili samomor občana

Medalje so prejeli tudi Amir Ahmetović in Avgust Erjavec iz Litije ter Primož Kokovica iz Prostovoljnega gasilskega društva Litija, ki so preprečili samomor moškega.

Rešil občanko pred nasilnim možem

Celjski policist Janez Pikl pa je medaljo prejel zaradi posredovanja v družini, kjer je moški svoji soprogi grozil s pištolo, nato pa je hotel ustreliti še sebe. Pikl je preprečil streljanje, saj mu je izbil pištolo iz rok.

Medalja za policiste in gasilca, ki so preprečili samomor deklice

Ljubljanska policista Gregor Poglajen in Dušan Mali, policistka iz Medvod Sanja Potočnjak in gasilec Mitja Jamnik so preprečili samomor deklice, zato so prejeli medalje za hrabrost.