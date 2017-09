FOTO: Cerar počaščen, da se je srečal z 'našo' Melanio

Predsednik vlade Miro Cerar, ki se te dni v New Yorku udeležuje zasedanja 72. Generalne skupščine Združenih narodov, se je v torek zvečer s spremljevalko Mojco Stropnik in drugimi voditelji odpravil na tradicionalen sprejem pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu in prvi dami Melaniji Trump.

Cerar se je z zakoncema Trump tudi fotografiral, fotografijo pa delil na družbenih omrežjih Twitter in Instagram. Pospremil jo je z zapisom, da je počaščen, da se je srečal z "našo Melanio, prvo damo ZDA".

Še pred sprejemom je predsednik vlade sicer izrazil upanje, da bodo uspeli spregovoriti nekaj besed. "Nekaj bo vljudnostnih, nekaj pa vsebinskih. Srečanje bom zagotovo izkoristil, da prenesem kakšno temeljno sporočilo ameriškemu predsedniku in povem njegovi gospe, naši Melanii, da smo ponosni nanjo," je dejal Cerar.

V sklopu zasedanja je skupščino ZN nagovoril tudi Trump, ki pred polno dvorano svetovnih voditeljev govoril o tem, da je uničenje Severne Koreje morda neizbežno. “ZDA so močne in majo veliko potrpljenja, a v kolikor se bomo morali braniti, ali pa braniti katero od zaveznic, očitno ne bomo imeli druge možnosti, kot da Severno Korejo popolnoma uničimo,” je dejal in razburil nekatere udeležence v dvorani.

Trump je v svojem govoru izpostavil tudi pomen vladavine prava: "Moramo podpreti spoštovanje prava, spoštovanje meja in spoštovanje kulture in mirnega dogovarjanja". Cerar je v njegovem govoru prepoznal vzporednice tudi z aktualno situacijo glede implementacije arbitražne razsodbe.

"Za nas je vprašanje implementacije arbitražne odločbe zelo pomembno in seveda ves čas aktivno nagovarjamo tudi druge premierje, predsednike držav in diplomate. Tudi sam sem zelo aktiven in danes sem bil posebej pozoren, ko je predsednik Donald Trump v svojem govoru pred Generalno skupščino posebej izpostavil pomen vladavine prava. Torej, da je potrebno spoštovati vladavino prava med državami in je pri tem celo omenil Južnokitajsko morje, kjer je šlo za arbitražo. Tako da je to zelo pomembno za našo stvar," je dejal premier.