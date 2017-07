FOTO: Da bo pasja vročina znosnešja, zavetiški kosmatinci v poletje z novimi pričeskami

Poletna vročina je letos že pokazala zobe. In če nas pot oblije že samo ob misli na nov vročinski val, pa si lahko le predstavljamo, kako vroče mora biti šele kosmatincem.

Da bi psom, ki na nove domove čakajo v Zavetišču za živali Maribor, vsaj nekoliko olajšala vroče poletne dni, jim pasja frizerka Nina Kuntič vsako leto privošči dan v pravem pasjem wellnessu.

"Potrudimo se, da kljub delu preživimo skupaj en prijeten dan," pravi Nina Kuntič.

"Zavetiškim psom, predvsem tem, ki imajo zares dolgo dlako, na tak način bistveno izboljšamo kvaliteto preživljanja poletnih dni," pravi Kuntičeva, ki je kosmatince v mariborskem zavetišču te dni prostovoljno polepšala drugo leto zapored. "Dlako smo nekoliko skrajšali tudi srednjedlakim, najpomembneje pa je, da se odstrani odvečna poddlaka."

Kuntičeva je zavetiške pse letos uredila drugo leto zapored, želi pa si, da bi to postalo tradicionalno.

Počutje se psom s tem namreč izrazito izboljša. Navkljub prepričanju mnogih lastnikov psov, da mora dlaka nekaterih pasem tudi poleti ostati dolga, pa Kuntičeva opozarja, da to ne drži povsem. "Tiste pasme, ki se jim po standardu ne sme striči dlaka, bi morale potemtakem živeti na -30 in ne 30 in več stopinjah Celzija. Je pa res, da se dlaka ne sme nikoli obriti do golega, saj bi jih v tem primeru lahko opeklo sonce.

A tudi kadar je govora o 'britju', slednje ni videti tako kot pri človeku. "Psu mora zmeraj ostati med 0,3 do 1,5 centimetra dlake," ponazarja pasja frizerka in dodaja, da se dlako do golega pobrije le, kadar je preveč zavozlana in je to edina rešitev.

In kako je videti dan v zavetiškem pasjem wellnessu?

"V zavetišču si pripravim improviziran salon, pomagajo mi tudi oskrbniki. Pse najprej postrižem, nato okopam, uredim jim kremplje, očistim žlezo in sluhovode. Za takšno 'komplet prenovo' kosmatinca potrebujemo okoli tri ure." A se trud več kot poplača. "Odlično se počutijo, Odi je včeraj naprimer dve uri nato samo tekal po travniku in se igral. Sreča, na obeh straneh, je nepopisna."

Sreča, na obeh straneh, je nepopisna. (Foto: Nina Kuntič)

Poleg dobrega počutja, pa na tak način pripomorejo tudi k temu, da psi hitreje najdejo nov dom. "Tako lepo urejeni seveda prej padejo v oko. Lani jih je na primer od sedmih, ki smo jih uredili, v roku dobrega meseca dni kar pet dobilo domove."

Psa lahko poleti namažemo tudi s kremo za sončenje

Sicer pa lahko za boljše počutje naših kosmatincev med vročimi pasjimi dnevi, veliko naredimo tudi sami. S psom se poleti na sprehod odpravimo le zjutraj in zvečer, lahko pa jih tudi sami doma okopamo ali postrižemo. Če je možno, naj se osvežijo tudi v kakšnem potoku ali jezeru. Ves čas pa naj imajo na voljo svežo vodo, svetuje Kuntičeva.

V poštev pride tudi sončna krema. "S kremo lahko psa namažemo po občutljivih predelih, sploh bele pse, ki nimajo dovolj pigmentacije. V dneh po striženju ob izpostavljenosti soncu tako priporočam ali kremo, ali pa da se jim obleče kakšno bombažno majico," še priporoča sogovornica.