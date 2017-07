FOTO: Gasilci, reševalci in policisti na Lomu ozaveščajo o pomembnosti reševalnega pasu

Gasilci, reševalci in policisti bodo danes v okviru preventivne akcije Reši življenje na avtocestnem počivališču Lom, in to v smeri proti Kopru, opozarjali voznike o pomembnosti reševalnega pasu in delili plastenke vode. Letos bodo prvič s svetlobno opozorilno tablo prikazali tudi animacijo pravilnega razvrščanja.

Gasilci, policisti in reševalci na Lomu potnikom delijo plastenke vode z napisom Reši življenje, ob tem pa tudi ozaveščajo, kako se pravilno razvrščati v primeru zastojev na avtocesti. (Foto: Aljoša Kravanja)

Skupno akcijo gasilcev, reševalcev in policistov že drugo leto zapored organizira Javna agencija RS za varnost prometa. Namen akcije pa je opozarjati in ozaveščati, da je pravilno razvrščanje v primeru zastojev na avtocesti življenjskega pomena.

S kapami, nalepkami, majicami in plastenkami vode do večje ozaveščenosti

Gasilci Dolnjega Logatca in Logatca skupaj z ljubljanskimi prometnimi policisti, reševalci, predstavniki Darsa, agencije za varnost prometa in Avto-moto zveze Slovenije na dogodku potnikom delijo plastenke vode z napisom Reši življenje, ob tem pa tudi ozaveščajo, kako se pravilno razvrščati v primeru zastojev na avtocesti.

Agencija za varnost prometa je zagotovila kape, nalepke in malice za razdeljevalce plastenk, Dars pa je v ta namen priskrbel 10.000 plastenk vode z etiketo Reši življenje, nekaj majic in dišave za vozila.

Nalepko, ki opozarja na pravilno razvrstitev ima že več kot 25.000 vozil. (Foto: Aljoša Kravanja)

Sicer v spominu ostajata pogumna gasilca, ki sta leta 2013 pretežni del poti, ko so se intervencijska vozila prebijala po avtocesti med nepravilno razvrščenimi in stoječimi vozili, pretekla pred gasilskim vozilom in v polni opremi, pri več kot 25 stopinjah Celzija, pozivala voznike, naj se umaknejo na stran in tudi z rokami umikala vozila, da sta lahko prispela na kraj prometne nesreče.

Na pobudo enega izmed njiju, Anžeta Albrehta je pred leti zaživela tudi Facebook stran z naslovom Ustvarimo reševalni pas na avtocestah, ki s fotografijami in video materialom tako dobrih kot slabih praks doma in v tujini opozarja na pravilno ravnanje in razvrščanje. V sodelovanju z Darsom Albreht vsak mesec razdeli do 400 nalepk, ki opozarjajo udeležence v prometu na pravilno razvrstitev.

Zaenkrat ima nalepko že več kot 25.000 vozil, med njimi 20 reševalnih služb in več kot 90 gasilskih enot.