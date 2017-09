FOTO in VIDEO: Na Brniku zlate fante pričakala navdušena množica 

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Kljub dežju se je na letališču Jožeta Pučnika zbrala ogromna množica. Kako tudi ne, ne zgodi se vsak dan, da na letališče prispe Adriino letalo, ki v svojem trupu nosi evropske košarkarske prvake.

Letalo je naprej pozdravil gasilski špalir, kmalu za tem so se odprla vrata in slovenski košarkarji so po osvojitvi zgodovinskega naslova evropskih prvakov v Carigradu stopili na slovenska tla.

(Foto: POP TV)

Kapetan Goran Dragić in druščina se je večkrat z globokimi prikloni zahvalila razposajenim pristašem. Na brniškem letališču so navijači največkrat vzklikali ime kapetana Dragića, pa Anthonya Randolpha, tvorca izjemnega uspeha selektorja Igorja Kokoškova...

Goran Dragić (Foto: Aljoša Kravanja)

Nekateri drugi potniki, ki so prispeli na Brnik, so lahko le z začudenjem gledali, kaj norega se dogaja v Sloveniji. Izjemno vzdušje in veselje košarkarjev se je nato selilo na avtobus, kjer se je mladi Luka Dončić preizkušal v vlogi novinarja, večtisočglava množica pa je medtem čakala naše junake na Kongresnem trgu.