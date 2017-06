FOTO: Na Obali zaliva ulice in objekte, v ankaranskem kampu 35 cm vode

Dež je zajel večji del države. Ob tem meteorologi opozarjajo, da bodo do 23. ure ob predvideni nevihtni liniji sunki južnega do jugozahodnega vetra na Slovenski obali lahko presegli hitrost 80 kilometrov na uro. Pričakujejo razburkano morje. Podatki uprave za zaščito in reševanje že kažejo na težave na Obali, zalilo je nekaj objektov.

Z Uprave za zaščito in reševanje poročajo, da so gasilci zaradi zalitih prostorov posredovali med drugim v Izoli, Vipavi, Piranu, pa tudi v Sežani, v Izoli je odkrilo streho na objektu. Med Izolo in Šaredom plaz na cestišču ovira promet.

Zopet imajo težave v ankaranskem kampu, saj voda zaliva šotore in prikolice, ponekod naj bi je bilo že okrog 35 centimetrov.

Vremenska napoved sicer pravi, da bo ponoči dež zajel večji del Slovenije in do jutra večinoma ponehal. V kakšni zatišni kotlini bo zjutraj lahko malo megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija.

Voda zaliva ankaranski kamp. (Foto: Bralec Gal)

V soboto dopoldne se bo delno zjasnilo, čez dan bo dokaj sončno, v hribih zahodne Slovenije pa bodo še krajevne plohe. Pihal bo večinoma šibak jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa zmerno do pretežno oblačno, sporočajo z Agencije RS za okolje (Arso). Predvsem popoldne bodo krajevne plohe. Zapihal bo veter severnih smeri. V ponedeljek in torek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne predvsem v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha.

Dopustniki na zaslužene počitnice ...

Klavrno vreme pa očitno ni odvrnilo dopustnikov od zasluženih počitnic. Skladno z datumom, začenja se namreč vrhunec poletne sezone, je bilo tako nekaj gneče na mejnih prehodih s Hrvaško. Prometno-informacijski center je poročal o uri in pol čakalne dobe na mejnem prehodu Gruškovje za osebna vozila. Tako je daljši zastoj nastal na cesti Draženci-mejni prehod Gruškovje. Kakih dvajset minut so vozniki na izstop iz države čakali tudi na Dobovcu. Na Gruškovju je bilo treba za vstop v Slovenijo čakati 45 minut.