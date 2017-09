FOTO in VIDEO: Ognjemeti, bakle, šampanjci, skakanje, prepevanje in solze sreče – tako smo zlati Slovenci proslavili, kot se pač spodobi

Najmočnejši, najglasnejši in na koncu najsrečnejši – slovenski navijači so pustili srce na tribunah v Carigradu. Naš tim je tam spodbujalo okoli sedem tisoč Slovencev, ki so prispeli z 11 letali ter številnimi avtobusi, kombiji in avtomobili. Že ves dan je bilo v navijaškem središču čutiti zmagovalno energijo. Vzklikanje "Kdor ne skače ni Sloven'c" je odmevalo po lokalih, ki so bili polni nasmejanih Slovenk in Slovencev, plesali so polko in se veselili.

Tako so slovenski navijači v navijaški coni pozdravili prihod avtobusa z "zlatimi slovenskimi fanti":

Fantomsko navijanje v prestolnici

O fantomskem navijanju v dvorani ni potrebno izgubljati besed. Val neizmernega vzdušja pa se je prek malih ekranov in velikih platen iz carigrajskega stadiona prelil tudi v Slovenijo. Največ ljudi doma se je zbralo na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer so zadrževali dih vse do zadnje sekunde. Zbralo se je nekaj tisoč navijačev, do vratu opremljenih z navijaškimi rekviziti.

Od prve do zadnje minute je približno pettisočglava množica dihala s slovenskimi reprezentanti ter z bučnim navijanjem in vihanjem slovenskih zastav pospremila vsak koš ali dosojeno osebno napako oziroma prekršek v slovensko korist. Seveda pa so enako bučno z glasovi neodobravanja pospremili tudi sodniške odločitve v škodo slovenske zasedbe.

"Noroooo!" "To je to!" "Spisali smo zgodovino!" "Ponosen, da sem Slovenec!" Slovenska pravljica!" to je le nekaj od številnih besed navdušenja, ki so ob sinočnji zmagi naših košarkarjev nad Srbi preplavila družbeno omrežje Twitter.

Bolj se je tekma bližala koncu, večjo evforijo je bilo čutiti in večje navdušenje. Tik pred koncem je sicer kazalo, da bodo Ljubljančani ostali brez neposrednega prenosa, saj se je prenos za trenutek prekinil, zaslon se je obarval v črno barvo, navijači so bili pobiti in na tleh, a sta se že čez nekaj sekund, ki so bile dolge kot minute, slika in zvok znova obnovila in rajanje se je lahko nadaljevalo. Stopnjevanje navijanja se je nadaljevalo, po Kongresnem trgu je odmeval navijaški refren Kdor ne skače, ni Sloven'c in Mi, Slovenci.

Vedrega in prešernega navijanja niso skalili niti dež, niti poškodba Luke Dončića, niti črne minute, ko se je Srbija vrnila ter celo povedla le štiri minute pred koncem. Odločilni zadnji trenutki zadnje četrtine, ko je že bilo prvenstvo odločeno in so bili Goran Dragić in druščina na pragu zgodovinske zmage, je Kongresni trg eksplodiral v ekstazi navijaškega navijanja, molitve in priprošnje so bile uslišane in navijači so združeni in poenoteni v veselju začeli proslavljati največji uspeh slovenskega ekipnega športa v zgodovini.

Oglasile so se petarde in zadoneli drugi rekviziti iz pirotehničnega arsenala, središče Ljubljane so napolnili vzkliki navdušenja in navijači so pospremili še zadnje podobe iz Carigrada, prve izjave kapetana Dragića, ki so ga razglasili še za MVP letošnjega eurobasketa.

Po koncu prenosa se je rajanje preselilo na ljubljanske ulice in ceste, ko so navijači s hupanjem iz svojih vozil pospremili veliki uspeh.

Ognjemet in veselje na ljubljanskem Viču:

Ognjemet in veselje na ljubljanskem Viču:

Posnetki glasnega navijanja in tudi nepopisnega rajanja sicer prihajajo z vseh koncev države. Tako so proslavili v Novem mestu:

Zmago so seveda glasno proslavljali tudi Slovenci v tujini. Tako so nam poslali nočne pozdrave z ulic Lizbone:

Za slovenske košarkarje danes pripravljajo sprejem na Kongresnem trgu. Dogajanje se bo tam začelo ob 18. uri, košarkarji pa bodo prišli okoli 20. ure.