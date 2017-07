FOTO in VIDEO: Po neurjih: uničene poljščine, podrta drevesa, odkrite strehe

Na širšem območju Brežic, Celja, Kranja, Ljubljane, Maribora in Ptuja je v torek neurje povzročilo precej nevšečnosti. Gasilci so imeli največ dela s polomljenimi vejami in podrtimi drevesi, odkritimi in poškodovanimi strehami, marsikje pa so morali prečrpavati tudi meteorno vodo, ki je zalivala objekte.

V Ljubljani in Ljutomeru so še danes zjutraj odstranjevali podrta drevesa, ki sta ogrožali promet.

Del Slovenije je v torek namreč znova prizadelo neurje s točo in vetrom. Najprej je okoli 15. ure vreme prizadelo prebivalce od Celja proti Rogaški Slatini, pozno popoldne pa je bilo najhuje na območju Podravja. Gasilci so imeli največ dela s podrtimi drevesi in odkritimi strehami.

Močan veter odkril strehe hiš

V naselju Brezova v občini Celje je močan veter odkril strehi dveh stanovanjskih hiš, enako je bilo tudi na enem od stanovanjskih objektov v Topolovcu v občini Šmarje pri Jelšah. Zaradi podrtih dreves so morali gasilci posredovati tudi v Višnji vasi pri Vojniku in v Rogaški Slatini.

V popoldanskem drugem nevihtnem valu je veter na območju Oplotnice podrl kar pet dreves, ki so jih gasilci odstranili s cestišča. Nekaj dreves je podrlo tudi v Mariboru, Hočah in Slovenski Bistrici, v Staršah pa je drevo padlo na stanovanjski objekt, voda pa je zalila kletne prostore ene od hiš ter odkrilo streho.

Gasilci so morali zaradi podrtih dreves posredovati tudi na Bistriški cesti v naselju Fram ter na cesti Prvenci-Novi jork v občini Markovci, v Gerečji vasi, Svetem Tomažu in Miklavžu pa je odkrilo več streh in podiralo drevesa. V Slovenji vasi je na avtomobil podrlo reklamne panoje ter zalilo enega od stanovanjskih objektov, več dreves je podrlo tudi v Hlaponcih v občini Juršinci, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Precej dela so imeli tudi gasilci na območju Ptuja, kjer so prekrivali razkrite objekte, odstranjevali podrta drevesa in črpali vodo iz kletnih prostorov.

Na Kobariškem zaradi plazov zaprta cesta

Okoli 20. ure je na regionalno cesto med naseljem Staro Selo in mejnim prehodom Robič v občini Kobarid hudourniški potok ob močnem nalivu nanesel večjo količino zemlje in kamenja. Gasilci so pregledali plazišče in ugotovili, da sta dva plazova široka 20 in 30 metrov v višini dva metra. Na cesti je v bila sprva popolna zapora, po delni sanaciji pa je v veljavi še polovična zapora. Promet poteka izmenično enosmerno.

V Ljubljani odkrilo streho poslovne stavbe

Območje ljubljanske občine neurje z močnim vetrom zajelo okoli 21. ure. Gasilci so na Celovški cesti pokrili 60 kvadratnih metrov ostrešja na poslovni stavbi, v Sajovčevi ulici so odstranili inoks dimnik in ponovno pokrili del ostrešja na stanovanjskem objektu, na Vodnikovi cesti in v Palmejevi ulici pa odstranili dve drevesi, ki sta ovirali promet. Gasilci so posredovali tudi na Blatnici v Trzinu, kjer je močan veter preko ceste podrl drevo.

Zaradi vejevja in podrtih dreves so imeli po 22. uri težave tudi na cesti Sevnica-Zavratec, pa tudi na območju občine Krško, kjer je veter podrl drevo na Trgu v Brestanici in na cesto Brestanica-Rožno. Ovire je odstranil dežurni vzdrževalec cest.

Zvečer še možne krajevne nevihte, jutri večinoma sončno

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po kotlinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo nastalo nekaj ploh, zvečer pa bodo v severnih in severovzhodnih krajih krajevne nevihte. Pihal bo šibek jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, v jugovzhodnih krajih do okoli 31 stopinj Celzija.

Jutri bo večinoma sončno. Predvsem v osrednjih in južnih krajih bo občasno bolj oblačno, popoldne bo možna kakšna ploha. Zapihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo občasno manjše krajevne padavine. Še bo pihal vzhodni veter. Nekoliko bolj sveže bo.

V soboto bo sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh. Več o vremenu v prihodnjih dneh lahko preverite tukaj.