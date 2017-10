FOTO in VIDEO: Po uporu v zaporih na Povšetovi znova vse mirno 

V zaporih na Povšetovi ulici v Ljubljani, kot je razvidno tudi iz naših posnetkov, se je sinoči slišalo glasno kričanje. Tam se je namreč zgodil upor, ki naj bi trajal kar nekaj ur, zato naj bi morali v zaporih na pomoč poklicati okrepitve.

Za 24ur.com so na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij potrdili, da so imeli težave s skupino pripornikov, ki se po popoldanskem sprehodu ni vrnila v sobe.

Zatrdili so, da so bile razmere ''ves čas pod ‎nadzorom, pozno zvečer pa so se vsi priporniki vrnili v svoje prostore''. Policija v dogodku ni posredovala, so še pojasnili.

''Danes v zavodu vse poteka skladno ‎s hišnim redom, posebnosti ne beležimo,'' so še pojasnili na upravi in dodali, da bodo več informacij podali v ponedeljek.

Na Policijski upravi Ljubljana pa so pojasnili, da jih je vodstvo zaporov v petek v večernih urah obvestilo o dogajanju v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi ulici. Ljubljanski policisti niso izvedli nobenih ukrepov, prav tako niso vstopili v objekt. "Ukrepe znotraj varovanega objekta so izvajali izključno pravosodni policisti. Policisti PU Ljubljana pa so bili zgolj prisotni v bližini objekta iz razloga nudenja pomoči v primeru potreb," so še navedli na policiji.

Po neuradnih podatkih časnika Večer naj bi med popoldanskim sprehodom eden izmed pripornikov splezal na nadstrešek ene tamkajšnjih stavb. Pridružila naj bi se mu še dva pripornika. Tudi ostali priporniki, ki so bili zunaj, naj bi se uprli, in sicer se niso hoteli vrniti v svoje celice. Na dvorišču naj bi jih bilo okoli 25.

Po poročanju Večera naj bi upor sprožil albanski državljan Valon Hoxaj, ki je osumljen v policijski akciji Kobra, ki so jo začeli koprski kriminalisti. Hoxaj je bil sicer v času aretacij domnevnih članov kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo večje količine mamil, v koprskem priporu zaradi izsiljevanja. Po poročanju današnjega Večera pa naj bi ga pred kratkim zaradi varnostnih razlogov premestili v ljubljanski pripor.