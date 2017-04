FOTO in VIDEO: V Mirni Peči spet rohnelo, tudi tokrat obisk presenetil pričakovanja

V Mirni Peči na Dolenjskem so ob današnjem velikonočnem prazniku pripravili 19. tradicionalno vseslovensko srečanje motoristov z blagoslovom motorjev. Na srečanju, ki se ga je v preteklih letih udeležilo tudi več kot 8000 lastnikov motorjev, so letos pričakovali vsaj 3000 obiskovalcev. A tudi tokrat je število preseglo pričakovanja, zbralo se jih je okoli 7000, je povedal predstavnik Motokluba Trebnje Leopold Pungerčar.

Po besedah predstavnika prirediteljev in predsednika Zveze motoklubov Slovenije Pungerčarja je bil osrednji del srečanja blagoslov motorjev s pozdravnimi govori in kulturno-zabavnim programom. Na omenjeni prireditvi, ki je potekala na velikem parkirišču pred cerkvijo, so se podobno kot v zadnjih letih spomnili pokojnih mirnopeških rojakov, Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ter začrtali novo motoristično sezono.

19. tradicionalno vseslovensko srečanje motoristov z blagoslovom motorjev (Foto: DolenjskaNews

Prireditev so tudi letos zaznamovali z dobrodelno akcijo, zbrani izkupiček pa namenili za ureditev okolice mirnopeške cerkve.

Kot je poudaril, namen mirnopeškega srečanja ni samo sestajanje motoristov, temveč želijo z njim javnost in motoriste na začetku motoristične sezone opozoriti na prometno varnost, ki je, kljub temu da se z vsakim letom krepi, še vedno nezadostna.

Sicer so udeležencem današnjega srečanja predstavili še povsem prenovljeni in dokončno urejen mirnopeški trg, je dodal Pungerčar.