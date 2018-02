FOTO in VIDEO: Zdrsi tovornjakov, nesreče, zastoji. Vozniki na dolenjski avtocesti več ur ujeti v avtomobilih

Iz 24UR: Promet obstal tudi v mestih, zamujali so avtobusi, odpovedan let v Stansted

Zaradi močnega sneženja je bil promet ves petek po večjem delu Slovenije upočasnjen. Na cestah so plužno-posipne skupine, promet so ovirale tudi številne prometne nesreče. Policija voznike poziva, naj vozijo previdno.

Že v jutranjih urah je sneženje zajelo večji del države, ki je vozne razmere bistveno poslabšalo.

Na Darsu pa voznike opozarjajo, naj ne prehitevajo plužnih skupin, saj s tem ogrožajo svojo in varnost drugih udeležencev v prometu.

Pristojni so voznike tovornjakov sicer pozivali k izločanju iz prometa, a kaj ko jih vsi ne upoštevajo in so tako zaradi zdrsov pogosto razlog za zastoje. "Voznike tovornih vozil opozarjamo, da se morajo ob zimskih razmerah na vseh cestah sami izločati iz prometa, razen na avtocesti, kjer izločanje odreja DARS," poudarjajo na Policijski upravi (PU) Novo mesto.

Vozniki so bili na dolenjski avtocesti že več ur ujeti v zastoju. (Foto: POP TV)

Na višnjegorskem klancu zastoj zaradi zdrsov

Prometne nesreče že ves dan ovirajo promet tudi na več odsekih avtocest po vsej državi.

Predvsem na Primorskem, Ljubljanskem in Dolenjskem območju je bil zaradi sneženja in posledično številnih dogodkov promet zelo upočasnjen na posameznih odsekih.

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti v predoru Podmilj proti Ljubljani zaprt vozni pas, poroča Prometno-informacijski center.

Predvsem na Ljubljanskem in Dolenjskem območju je bil ves dan zaradi številnih dogodkov promet zelo upočasnjen.

Zaradi več prometnih nesreč, okvar in zdrsov tovornih vozil je daljši zastoj več ur hromil dolenjsko avtocesto.

Dolenjska avtocesta med Grosupljem in Višnjo Goro proti Novemu mestu je bila dopoldne zaradi sneženja in nastajajočih ledenih plošč dalj časa zaprta. Policijo so o zastoju obvestili nekaj po 10. uri.

Posnetek razmer na višnjegorskem klancu okoli 10.30. ure. (Foto: Promet.si)

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto so povedali, da na navedenem avtocestnem odseku prihaja do zdrsov vozil, na cestišču, kjer zaradi sneženja nastajajo ledene plošče, pa drsi.

"Ker sneženje ne pojenja, je snega na cesti med avtomobili vse več," je poročalo Neurje.si.

Traffic has ground to a halt on the Ljubljana-Zagreb motorway in SE Slovenia, due to heavy snowfall. Thanks to Sara Žohar for the report! pic.twitter.com/MuHIEceBdU — severe-weather.EU (@severeweatherEU) February 2, 2018

Popolna prepoved vožnje sicer velja za priklopnike in polpriklopnike na cestah Vipava - Razdrto, Črni Vrh - Col in Spodnja Idrija - Godovič. Po poročanju Prometno-informacijskega centra prepoved za tovorna vozila nad 7,5 ton je na cesti Škofljica - Rašica - Žlebič, Šentvid - Šoštanj, Soteska - Črmošnjice - Črnomelj ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Petrina ter Starodu.

Zastoj na dolenjski avtocesti.

"Pred popoldansko prometno konico želimo imeti čisto Ljubljano in ljubljanski obroč, da tam ne bo tovornih vozil," je dopoldne dejal vodja tehnične službe Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) Andrej Sever. "Tovorna vozila bomo držali, dokler ne bo nehalo snežiti," je dodal.

Tudi na primorski avtocesti so težave zaradi snega. (Foto: Promet.si)

Kakšno je trenutno stanje na cestah, lahko preverite na spletni strani Prometno-informativnega centra.

Policisti PU Ljubljana so bili med 8. in 18. uro obveščeni o 38 prometnih nesrečah. Od tega se je 33 prometnih nesreč končalo z materialno škodo, v štirih prometnih nesrečah pa so udeleženci utrpeli lažje poškodbe, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Policisti so obravnavali tudi prometno nesrečo na Igu, v kateri je mopedist sam padel in utrpel hudo telesno poškodbo.

Zaradi vodenega snega voznica s ceste in na streho

Tudi gorenjski policisti so obravnavali nekaj prometnih nesreč, ki so jim botrovale slabe vremenske razmere. Kot je sporočil Bojan Kos s PU Kranj so vozila največkrat trčila zaradi neprilagojene hitrosti, varnostne razdalje, nepravilne strani vožnje in zdrsov z vozišča.

Okoli 6. ure zjutraj je med Bohinjsko Bistrico in Brodom voznica z osebnim avtomobilom zapeljala s ceste in se prevrnila na streho. "Na cesti je bil voden sneg, voznica pa je nadzor nad vozilom izgubila med vožnjo skozi ovinek," so sporočili iz PU Kranj.

Zaradi vodenega snega je voznico zaneslo s ceste, avtomobil pa se je prevrnil na streho. (Foto: PU Kranj)

Tudi pri naših severnih sosedih obilno sneži, zato so tudi tam težave v prometu. Največ snega naj bi padlo v gorah na jugu Avstrije.

Kranjski policisti so v razmiku 12 ur obravnavali še dve prometni nesreči, v katerih sta bila poškodovana pešca. Prva se je zgodila v četrtek okoli 18.30. ure, ko je voznik z osebnim avtomobilom v Predosljah med umikanjem nasproti vozečemu avtomobilu trčil v peško, ki je hodila ob vozišču. Okoli 7.15. ure zjutraj pa so obravnavali tudi prometno nesrečo v Kranju, v kateri je prav tako bila udeležena peška.

Kot so pojasnili na PU Kranj, je bila v obeh primerih vidljivost zaradi vremenskih razmer – dežja v četrtek in snega v petek – in teme slabša. Voznike zato opozarjajo, naj bodo povsod, kjer lahko pričakujejo pešce, previdni. Pešci pa naj nosijo svetla in raznobarvna oblačila, uporabljajo naj odsevna telesa in tudi sami naj poskušajo predvideti ravnanja drugih udeležencev v prometu.

Zdrsi tovornjakov so se kar vrstili. (Foto: Promet.si)

Skoraj povsod na Gorenjskem se je sneg oprijemal vozišča, večinoma je bil voden sneg oziroma plundra. Takšen sneg pa bistveno podaljšuje pot ustavljanja in ustvarja pojav 'akvaplaninga'. Ponekod je možen tudi nastanek ledenih plošč – trd, zbit sneg.

"Vozniki naj vozijo počasneje, bolj previdno in naj pazijo predvsem pri hitrosti vožnje, varnostni razdalji, vožnji skozi ovinke ter na križiščih, krožiščih in prehodih za pešce. Izogibajo naj se tudi prehitevanjem in naglemu zaviranju. Vozila naj bodo očiščena, na pot pa naj se ne odpravljajo brez zimske opreme. Pred začetkom vožnje naj vozniki preverijo še razmere na cestah. Pazijo naj tudi pešci, ki so v aktualnih razmerah lahko hitro spregledani," še opozarjajo na PU Kranj.

Takole je bilo dopoldne na uvozu na avtocesto pri Trojanah. (Foto: Bralka Diana)

Na ceste le z zimsko opremo

Zaradi obilnega sneženja so težave tudi v avtobusnem in letalskem prometu. Avtobusi imajo največ težav na Gorenjskem, Dolenjskem in Primorskem. V letalskem prometu je bil do zdaj odpovedan en let.

Vozniki naj se pripravijo na nevšečnosti v prometu, zelo počasen promet, zastoje, izločanje tovornih vozil in daljši potovalni časi. "Na pot se ne odpravljajte če to ni nujno potrebno. Vožnjo prilagodite razmeram na cesti, na pot se ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme," še svari Prometno-informacijski center.

Na ceste se odpravite le z ustrezno zimsko opremo. (Foto: 24ur.com)

Verige so obvezne na cestah Bled - Pokljuka, Jereka - Pokljuka, Podrošt - Sorica - Bohinjska Bistrica in Petrovo - Brdo Sorica - Bohinjska Bistrica ter čez prelaze Ljubelj, Jezersko in Korensko Sedlo.

Po vsej državi so bile ves dan na terenu plužne skupine. (Foto: Promet.si)

V občini Prevalje se je ob 6.40. uri na cesto Prevalje-Leše zaradi teže snega podrl električni drog. Posredovala je dežurna služba Elektra Celje. Na isti cesti sicer promet ogrožajo tudi podrta drevesa.