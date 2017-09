FOTO: Jamarji iz desetih držav izpopolnjujejo svoje znanje v Sežani 

V opuščenem kamnolomu ter v kraških jamah v Sežani te dni poteka temeljno usposabljanje reševalcev iz jam (Basic Cave rescue Training).

Gre je usposabljanje, ki so ga po vzoru podobnih mednarodnih usposabljanj prilagodili inštruktorji Jamarske reševalne službe Slovenije za poenotenje delovanja jamarjev iz dežel Jugovzhodne Evrope. Cilj tečaja je pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo, so sporočili iz Jamarske reševalne službe Slovenije.

''Z rednim izvajanjem skupnih letnih usposabljanj bomo relativno hitro prišli do primerne točke zaupanja in usposobljenosti na ozkem strokovnem področju, kamor reševanje iz jam zagotovo spada. Program omogoča učinkovito meddržavno pomoč ob obsežnejših in dolgotrajnih posredovanjih v jamah v tem delu Evrope.''

Program je namenjen jamarjem prostovoljcem iz jamarskih društev, gasilcem, policistom, vojakom, zdravstvenim delavcem in drugim zainteresiranim pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki imajo opravljen izpit jamar ali primerljiv nacionalni program za samostojno jamarsko dejavnost, so našteli.

Pri usposabljanju sodelujejo jamarji iz desetih držav (Albanija, Makedonija, Bolgarija, Bosna, Turčija, Črna gora, Romunija, Hrvaška, Srbija in Slovenija).