FOTO: Kobilarna Lipica bo gostila eno največjih tekmovanj v konjeništvu na svetu

Kobilarna Lipica bo od 20. do 24. septembra letos gostila eno največjih in najpomembnejših konjeniških tekmovanj na svetu – Svetovno prvenstvo v vožnji dvovpreg 2017. To izjemno atraktivno tekmovanje bo Lipico in Slovenijo za teden dni postavilo v središče pozornosti svetovne konjeniške javnosti, hkrati pa gre največji in najpomembnejši konjeniški dogodek v vsej zgodovini Slovenije, poudarjajo v Kobilarni Lipica.

"V štirih dneh tega privlačnega adrenalinskega tekmovanja bodo v Lipici nastopili najboljši vozniki dvovpreg z vsega sveta. Na svetovnem prvenstvu v vožnji dvovpreg pričakujemo več kot 65 tekmovalcev z okoli 200 konji iz več kot 20 držav sveta. Tako bo svetovno prvenstvo za teden dni postavilo Lipico, Kras in Slovenijo v središče zanimanja svetovne konjeniške javnosti," je na tiskovni konferenci povedala direktorica Kobilarne Lipica Lorela Dobrinja.

Dogodek sovpada s 70-letnico Konjeniške zveze Slovenije

Predsednik Konjeniške zveze Slovenije Jožef Klavdij Novak je poudaril izjemen pomen svetovnega prvenstva: "Svetovno prvenstvo bo izstopalo kot največji in najpomembnejši konjeniški dogodek v vsej zgodovini Slovenije, ki bo utrdil položaj Slovenije na svetovnem konjeniškem zemljevidu, temu primerne in zahtevne pa bodo tudi priprave in organizacija tekmovanja. Veseli smo, da tako pomemben dogodek sovpada s 70. obletnico delovanja Konjeniške zveze Slovenije, ki bo s tem pridobila še dodaten pomen."

Svetovno prvenstvo se bo začelo z otvoritveno svečanostjo v sredo, 20. septembra. 21. in 22. septembra bo na vrsti dresurna vožnja, 23. septembra pa adrenalinska maratonska vožnji s kar osmimi zahtevnimi ovirami. O svetovnem prvaku bo v nedeljo, 24. septembra, odločala spretnostna vožnja.

Slovenski tekmovalci bodo nastopili s slovenskimi lipicanci

Slovenske barve bodo zastopali štirje vozniki Kobilarne Lipica, in sicer Miha Tavčar, Mitja Mahorčič, Klemen Turk in Marko Memon, ki morajo – tako kot ostali tekmovalci – letos še izpolniti oziroma potrditi kvalifikacije. Slovenski tekmovalec z najboljšimi rezultati na svetovnih prvenstvih doslej Miha Tavčar je poudaril, da bodo vsi štirje slovenski vozniki nastopili s slovenskimi lipicanci: "Zakaj? Ker je lipicanec odličen konj, z velikim srcem, izjemnega značaja, ki na tekmovanjih vedno da vse od sebe. Zato je zame najboljši."

V skladu z zahtevnostjo in pomembnostjo tekmovanja, nad katerim bo bdela Mednarodna konjeniška zveza (FEI), bodo do začetka Svetovnega prvenstva v vožnji dvovpreg 2017 tribune lipiškega hipodroma v celoti prenovljene.