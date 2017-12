FOTO: Lampijončki, drsališča, čarobni gozdovi in pravljične dežele ... Slovenska mesta so se odela v praznično podobo

Čarobni december je tu in slovenska mesta so že odeta v praznične preobleke. Smrečice, lučke, drsališča, čarobni gozdovi, stojnice in koncerti … kamorkoli se odpravite, vam zagotovo ne bo dolgčas.

Kranj: Skrit romantični kotiček in spektakel na zimskem nebu

Stari del Kranja so tudi letos razsvetlili izvirni Prešernovi verzi, ki mestu dajejo pridih romantike. Mesto letos krasijo kar tri praznične in okrašene smreke – na Maistrovem trgu stoji osem metrov visoko drevesce, nad vodnjakom na Glavnem trgu se v nebo vzpenja stilizirana smreka, pri Prešernovem gledališču pa stoji osrednja smreka. Nekje blizu te stoji poseben romantični kotiček za spominsko fotografijo, nepozabni trenutek v življenju ali samo zato, ker je lepo živeti. Pridite in poiščite ga!

Podrobnosti programa v Kranju po posameznih dneh si lahko ogledate tukaj.

Slovenski trg se je spremenil v toplo belo barvo, montažno drsališče je dobilo svetleče nebo. Čudežni gozd bo razširil svoje veje 10. decembra in ponudil animacije za otroke, pa tudi kakšen prigrizek in topel čaj. Med 20. in 30. decembrom bo na Poštni ulici zaživela Božična vas.

Božični dan lahko izpopolnite s spuščanjem lampijonov z mostu čez Kokro ob 17. uri. "Družinske želje naj odletijo v nebo in se zapišejo pod nebesni svod. Vsaka družina bo dobila svojo laterno in vanjo zapisala svojo željo. Vsi bomo naenkrat v nebo poslali želje in ustvarili čudoviti spektakel na zimskem nebu. Svetle in barvite laterne želja naj postanejo stalnica prazničnih dni," sporočajo organizatorji in dodajajo: "Število latern je omejeno. Pridite točno, če želite poslati željo. Pridite v vsakem primeru, če želite biti del tega veličastnega dogodka."

Kranjčani bodo v novo leto stopili s skupino Pop Design na Glavnem trgu in zvoki dunajskega valčka, pod papirnatimi in razgradljivimi padajočimi konfeti, ki bodo namesto ognjemeta razsvetlili nebo.

Prešernov Kranj. (Foto: Emil Jalovec)

Ljubljana: 50 kilometrov prazničnih lučk in Ledena fantazija

Okrasitev Ljubljane z naslovom Preseki časa je tudi letos delo umetnika Zmaga Modica in po njegovih besedah "predstavlja možnosti vpogleda v različnost časa, tako v preteklost kot v prihodnost. Abstraktne in realistične podobe prikazujejo izseke iz žive in nežive narave".

Staro mestno jedro je prepredeno s 50 kilometri prazničnih lučk, nameščenih je 800 svetlobnih teles in 40 lampijonov, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci in krasijo drevesa ob Ljubljanici na Prulah. Smreka, ki krasi Prešernov trg, je visoka 20 metrov in okrašena s približno 10 kilometri luči. Smreke stojijo tudi na Mestnem in Levstikovem trgu, Pod Trančo, pri Figovcu, na gradu in v atriju Mestne hiše.

Za sofinanciranje ljubljanskega decembrskega programa prireditev je namenjenih 113.000 evrov proračunskih sredstev. Del stroškov programa decembrskih prireditev bodo pokrili donatorji, del pa se financira iz naslova najemnin za sejemske hišice na prazničnem sejmu. Sredstva za osnovo okrasitev znašajo 220.000 evrov in so zagotovljena preko koncesijske pogodbe za javno gospodarsko službo urejanja javne razsvetljave.

Središče družabnega dogajanja je praznični sejem. Na Bregu, Cankarjevem nabrežju, Kongresnem in Prešernovem trgu stoji 48 sejemskih hišk z darilnim programom in gostinsko ponudbo. Na Bregu pred Zoisovo palačo so na ogled jaslice iz slame – unikatno in ročno delo amaterskega umetnika Antona Kravanja, katerega posebnost je, da so vse figure v naravni velikosti.

Letošnja novost v Ljubljani je Ledena fantazija, športno-rekreativno-zabavni objekt, ki stoji v parku Zvezda. Drsališče, kakršnega v Sloveniji še ni bilo, obsega več kot 2000 kvadratnih metrov ledenih površin in lahko istočasno sprejme do 600 oseb. Novost je tudi mini smučišče Kameleon, ki bo od 18. decembra do 19. januarja na Novem trgu razveseljevalo otroke do 6. leta starosti.

Tradicionalni del decembrskega programa ostajajo Miklavžev sejem na Prešernovem trgu, Miklavžev sprevod, Čarobni gozd – ustvarjalne delavnice za otoke, Dobra vila, nastopi lajnarjev, Božični koncert pred Mestno hišo, pet sprevodov Dedka Mraza s spremstvom, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trgih in silvestrovanje za otroke na Kongresnem trgu ob 16. uri.

Silvestrovanje na prostem bo potekalo na štirih prizoriščih, ob polnoči pa bo mesto razsvetlil petminutni ognjemet z grajskega griča.

Program vseh prireditev v Ljubljani si lahko pogledate tukaj.

Sijoča prestolnica. (Foto: Aljoša Kravanja)

Maribor: Vilinski klopčič in čarobni lampijončki v skritih kotičkih mesta

Praznična okrasitev ulic in trgov v Mariboru ostaja enaka lanski in še vedno le delno sledi ideji iz pravljice o Vilinskem klopčiču. Čarobni december v drugo največje slovensko mesto prinaša več kot 200 dogodkov različnih organizatorjev. Glavno prizorišče ostaja na Trgu Leona Štuklja, kjer bo nastopilo več kot 80 glasbenih skupin. Vzporedno teče program Vilinskega mesta, ki prinaša dogodke nekoliko intimnejše narave.

Vsako leto z lampijoni okrasijo skrite kotičke mesta. Letos so si izbrali Rakušev trg, kjer se Mariborčani in Mariborčanke le redko zadržujejo. Z okrasitvijo, ki so jo izdelali dijaki aranžerji Srednje trgovske šole in belgijskega kolektiva Dwaallicht, želijo narediti prostor bolj prijeten za druženje na prostem ter tako spodbuditi meščane in meščanke, da se v prazničnem času več družijo med seboj.

Drsališče na Trgu svobode ima nadstrešnico, zato si obetajo, da bo lahko obratovalo vse do marca prihodnje leto. Odprto bo vse dni, na silvestrovo bo mogoče tudi nazdraviti s šampanjcem na ledu. Vrhunec bo na velikem silvestrovanju na Trgu Leona Štuklja.

Za izvedbo Čarobnega decembra bodo na Zavodu za turizem Maribor - Pohorje letos namenili dobrih 180.000 evrov, medtem ko je lanski znesek presegel 200.000 evrov. Ostali del od skupno nekaj manj kot 300.000 evrov stroškov Čarobnega decembra naj bi krila Nipa, predvidoma z dobičkom od gostinskih storitev. Mestna občina Maribor bo dala 30.000 evrov za drsališče, strošek Vilinskega mesta je okoli 50.000 evrov.

Ptuj: Ob soju luči tudi zvočni dražljaji

V najstarejšem slovenskem mestu so se soju tisočerih luči, ki so osvetlile pročelja zgodovinskih hiš, v unikatni okrasitvi vizualne umetnice Stanke Vauda pridružili še zvočni dražljaji.

Kot poudarjajo na tamkajšnjem zavodu za turizem, je načrtovanje ptujske okrasitve vedno svojevrsten izziv, saj se ta ne poslovi s prazniki, pač pa traja vse do konca pustnega časa. Prav zato krožne oblike okrasitve simbolizirajocikličnost letnih časov, plapolajoči beli trakovi pa vzbujajo asociacije na kurenta, ki v zimsko belino prinese barvito pomlad. Poseben element krasitve so tudi aluminjaste rondelice, ki jih razžarijo sončni žarki, veter pa jih zaziba v prijetni žvenket.

Unikatna okrasitev mestnega središča, ki se ji v zadnji polovici decembra pridruži še praznični program Ptujske pravljice, sta najlepše povabilo vsem generacijam, da se sprehodijo po najstarejšem slovenskem mestu in se naužijejo prazničnega duha.

Novoletno okrašeni Ptuj. (Foto: Boris B. Voglar)

Velenje: Mesto je razsvetlilo 150 tisoč lučk

Velenje je okrašeno v podobnem obsegu kot v preteklih letih. Okrasili so središče mesta, promenado, Kardeljev trg in Staro Velenje, drevesa ob Šaleški cesti, krožišči pod skakalnicami in pri Sončnem parku ter Šaleški grad.

Novoletno jelko na Titovem trgu krasi več kot 20 tisoč lučk, 150 tisoč lučk pa bo mesto razsvetljevalo vse do 14. januarja.

Za praznično razsvetljavo so letos namenili približno 40 tisoč evrov.

Koper: Privoščite si kuhano vino, čaj, čokolado ali palačinke

Ponudbo več kot 300 kvadratnih metrov velikega drsališča na Titovem trgu v Kopru dopolnjuje šest hišk s praznično gostinsko ponudbo, med katero ne manjkajo kuhano vino, čaj, vroča čokolada, palačinke in druge praznične dobrote.

V sklopu Magičnega decembra se bo na različnih prizoriščih Mestne občine Koper do 7. januarja skupno odvilo več kot 100 različnih dogodkov, od koncertov, plesnih in pevskih nastopov, predstav za otroke, kreativnih delavnic in drugega zanimivega dogajanja, ki bo – z izjemo nekaterih koncertov – za obiskovalce večinoma brezplačno.

Park Pietra Coppa v Izoli tudi letos krasijo skulpture z morskimi motivi, izdelane iz odpadnih materialov.

Čarobni Koper. (Foto: Vojko Rotar)

Portorož: Skok v morje za najbolj pogumne

V Portorožu je zaživela božično-novoletna tržnica Vse sladkosti življenja z bogatim prazničnim programom. Obiskovalci se lahko sprehodijo med stojnicami s ponudbo tipičnih izdelkov in poskusijo kulinarične dobrote, ki pogrejejo v mrzlih decembrskih dneh. Ne manjkajo pečen kostanj, jota, palačinke, fritule, čaj, kuhano vino in druge dobrote ter ponudba unikatnih daril za decembrsko obdarovanje najbližjih.

Božično-novoletni tržnici bosta organizirani tudi na Bernardinu in na Tartinijevem trgu v Piranu. Tam si lahko med 17. decembrom in 6. januarjem ogledate Jaslice v piranskih cerkvah. Na Tartinijevem trgu bodo med 27. in 30. decembrom novoletne predstave za otroke, 31. decembra pa bo otroke obdaril Dedek Mraz na piranskem svetilniku. Novo leto bodo v Piranu na Tartinijevem trgu pričakali s skupino Big Foot Mama in Isaacom Palmo.

Naslednji dan bo na portoroški plaži potekal že tradicionalni novoletni skok v morje, sledil bo veličasten ognjemet in koncert Isaaca Palme.

V Ankaranu 60 brezplačnih dogodkov in 500 nastopajočih

V bogatem programu Ankarana se bo do 2. januarja zvrstilo 60 dogodkov, na katerih bo nastopilo kar 500 nastopajočih. Poseben poudarek je namenjen otrokom. Prav vsak dan so jim namreč namenjene ustvarjalne delavnice, športne animacije in predstave. Ob tem pa je tudi letos poskrbljeno za priljubljeno drsališče.

Silvestrovali bodo s skupino Kranjci, ki z izvirnimi priredbami klasične glasbe, popevk, jazz in rock standardov poskrbi za živahen plesni korak. Kot že med poletjem tudi v decembru po kraju vozi brezplačni avtobus.

Prestop v novo leto bodo najpogumnejši pozdravili z že tradicionalnim skokom v morje v Valdoltri, ki se ga ob vse več Ankarančanih udeležijo tudi gosti iz Slovenije in tujine.

Tržnica Vse sladkosti življenja v Portorožu. (Foto: Turistično združenje Portorož)

V Novi Gorici digitalni ognjemet in voščilnica

Za okrasitev središča Nove Gorice na temo 70-letnice mesta so poskrbeli dijaki novogoriške umetniške gimnazije pod vodstvom profesorja Bogdana Vrčona. Že tretje leto zapored bo obiskovalce sredi decembra razveseljeval knjižni sejem Knjige pod jelkami, ki ga pripravlja Društvo humanistov Goriške. Obiskovalcem bo na voljo tudi tržnica domačih dobrot, ki bo tudi letos nadomestila tradicionalni božični sejem. Najbolj zabavno in pestro dogajanje bo v zadnjem decembrskem tednu.

Letošnjo novost predstavlja največja digitalna voščilnica, velikosti 22 x 16,5 metra, ki bo 8. decembra zaživela na pročelju hotela Perla. Praznične vsebine novoletne voščilnice bodo z zmogljivim projektorjem prenesli na površino pročelja nad glavnim vhodom centra, ki se bo spremenilo v dinamičen in navidezno večdimenzionalen video zaslon, velikosti več kot 360 kvadratnih metrov. Voščilnica bo mimoidoče razveseljevala vsak dan med 17. in 24. uro, še posebej praznično pa bo ob polnočnem odštevanju na silvestrovo, ko se bo spremenila v navdušujoč digitalni ognjemet. Občina namreč tudi letos ne bo pripravila ognjemeta, pač pa bo sredstva raje namenila v dobrodelne namene.

Novogoriška občina je k sodelovanju povabila domače in priznane slovenske glasbenike, ki bodo poskrbeli za zabavo vseh generacij obiskovalcev. Na silvestrski večer bosta na silvestrovanju na prostem nastopila Primavera in Omar Naber.

V Novem mestu letos drsališče iz umetne mase

Osrednje prizorišče Novega mesta je zaradi obnove Glavnega trga letos na Novem trgu, kjer vas na čarobno okrašenem in osvetljenem trgu pričakujejo drsališče, Pravljična dežela, zimska kulinarična ponudba in številne brezplačne prireditve s tradicionalnim silvestrovanjem na prostem.

Občina je letos namesto dragega najema ledenih drsališč za enaka sredstva izvedla postavitev drsališča iz umetne mase. "To je večje, bolj prijazno uporabnikom, primernejše za otroke in začetnike, trajnostno in energetsko vzdržno, saj ne potrebuje agregata za izdelavo ledu in velike porabe električne energije, vzdrževanje je cenejše in lažje, predvsem pa ostaja v uporabi na različnih lokacijah za vse občane tudi v preostanku leta," so zapisali.

Še ena novost v letošnjem letu je Pravljična dežela, ki so jo postavili skupaj z najmlajšimi iz novomeških vrtcev in šol. V čarobnem zimskem okolju otroci lahko raziskujejo čarobni gozd, ustvarjajo na delavnicah, se popeljejo s čarobnim vlakcem, obiščejo različne predstave, nastopali pa bodo tudi oni.

Bogat izbor brezplačnih koncertov je sestavljen za vse generacije in okuse. Vrhunec pa prinaša veliko silvestrovanje v Novem mestu, na katerem bodo nastopili domači MRFY, energični Tabu in zabavni ansamberl Azalea.

V Slovensko Bistrico na palačinkijado

Še bolj bogat praznični december kot doslej pa pripravljajo tudi v Slovenski Bistrici. Do najdaljše noči v letu se bodo zvrstile številne glasbene in otroške prireditve. Zadnjih deset dni starega leta bo najbolj pestro na Trgu Svobode, kjer bo za večino prireditev poskrbel Razvojno-informacijski center (RIC) Slovenska Bistrica. 20. decembra bodo z otroci osnovnih šol in vrtcev začeli krasiti praznična drevesca, nato pa se bo začel Božičkov sejem z domačo praznično ponudbo.

Ob številnih otroških predstavah in delavnicah bo med drugim na trgu Palačinkijada, v poznejših urah pa za odrasle glasbeni koncerti večinoma lokalnih skupin in glasbenikov. Program bo najbolj zgoščen od 27. decembra do silvestrovega, v najdaljši noči v letu pa bo Bistričane zabavala skupina Pajdaši.