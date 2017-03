FOTO: Lani obkrožil svet, zdaj preletava Evropo. Lenarčič zbira dokaze o katastrofalnih učinkih črnega ogljika

Potem ko je lani v slabem mesecu dni preletel pot okoli sveta, na kateri je zbiral podatke o onesnaženosti s črnim ogljikom, je pilot Matevž Lenarčič pred novim projektom. Nekaj po 10. uri je s portoroškega letališča poletel na prvo etapo letošnje znanstveno-raziskovalne naloge, v okviru katere bo opravljal meritve na območju Mediterana in Alp.

Preverjal bo vpliv črnega ogljika na klimatske spremembe v Evropi in taljenje ledenikov

Z meritvami koncentracij črnega ogljika nad celotnim Sredozemskim zalivom, Alpsko verigo in osrednjo Evropo želi Lenarčič z ekipo GreenLight WorldFlight preveriti vpliv črnega ogljika in saharskega peska, ki prihaja iz Afrike, na klimatske spremembe v osrednji Evropi in na taljenje ledenikov.

Matevž Lenarčič (Foto: Miro Majcen)

Potek tokratnega poleta z ultralahkim letalom po načrtovani poti bo močno odvisen od vremenskih razmer, tako da Lenarčič računa, da bo celotno misijo lahko opravil v kakšnih dveh mesecih, je povedal.

Poleg ustreznih razmer za letenje so namreč za uspešnost ključnega pomena primerna gibanja zračnih gmot, ki nad Alpe prinašajo črni ogljik in saharski pesek. Vremenske razmere bo zato redno spremljal član ekipe GreenLight WorldFlight in meteorolog Andrej Velkavrh, ki bo tudi usmerjal nadaljnji potek misije, so sporočili iz ekipe.

Misija Mediteran 2017 vključuje štiri ločene etape, dolge skupaj več kot 20.000 kilometrov. Območje meritev je med Lizbono in Ciprom v smeri vzhod-zahod, nad celotno verigo Alp ter med Parizom in Bukarešto.

Prva postaja je Malta

Prva postaja po današnjem vzletu s portoroškega letališča je Malta, ki jo bo Lenarčič dosegel po slabih petih urah letenja. Nato bo pot, odvisno od vremenskega dogajanja, nadaljeval proti Cipru in na zahod proti Lizboni, kjer bo zaključil prvo etapo misije.

Ultralahko letalo dynamic WT 9, s katerim je Lenarčič lani uspešno opravil polet okoli sveta, je tokat opremljeno z dodatnimi merilnimi instrumenti. Poleg inštrumenta za merjenje koncentracij črnega ogljika aethalometra je slovensko podjetje Aerosol na letalo namestilo še merilni instrument za ugotavljanje koncentracij ogljikovega dioksida.

Neposredno pred današnjim poletom se je Lenarčič skupaj z vodjo znanstvenega dela misije Grišo Močnikom na novinarski konferenci v Portorožu zahvalil partnerjem, podpornikom in medijem. Močnik je napovedal, da bodo izsledke letošnje raziskave v obliki znanstvene študije do konca leta predstavili domači in tuji strokovni javnosti.

Matevž Lenarčič ob vzletu s portoroškega letališča. (Foto: Miro Majcen)

Grožnja evropskim ledenikom je grožnja pitni vodi

Klimatologi opozarjajo na resno ogroženost alpskih ledenikov, ki so pomemben vir pitne vode in energije za Srednjo Evropo. Regionalno podnebje se spreminja zaradi neposrednih vplivov človeka, nanj pa vplivajo tudi naravni pojavi. Na snegu in ledu v Alpah se odlaga črni ogljik, ki nastane z zgorevanjem goriv za proizvodnjo energije, in saharski pesek, ki ga čez Sredozemsko morje prinese veter.

Črni ogljik ozračje segreva, saharski pesek ga pa hladi. Odlaganje obarvanih delcev na površju belega snega in ledenikov povzroča večjo absorpcijo sončne svetlobe, jih segreva in pospešuje njihovo taljenje, navajajo v ekipi. Po najbolj črnih napovedih grozi ob sedanji ravni onesnaževanja resna nevarnost, da bodo ledeniki popolnoma izginili v naslednjih petdesetih letih. Vplivi teh dveh popolnoma različnih vrst delcev v zraku si v atmosferi nasprotujejo, na ledu in snegu pa povzročajo enak učinek.

Lenarčičeve meritve pokazale, da je situacija slabša, kot kažejo izračuni na podlagi modelov emisij v zraku

Rezultati analize meritev črnega ogljika v atmosferi z lanskega poleta okoli sveta in ostalih poletov, ki jih je od leta 2012 opravil pilot, biolog, alpinist in fotograf Matevž Lenarčič, so pokazali, da je stanje atmosfere slabše, kot pa ga izračunajo na podlagi modelov emisij v zraku.

Lenarčič za leto 2018 načrtuje polet na Indijsko podcelino in Himalajo, za leto 2019 čez Rusijo in Kitajsko ter za leto 2020 oziroma 2021 pa na Antarktiko in Arktiko.