FOTO: Lipicanci ob 437. rojstnem dnevu navdušili obiskovalce kobilarne v Lipici

19. maja je minilo 437 let, odkar je habsburški nadvojvoda Karel II, sin cesarja Ferdinanda I. Habsburškega, odkupil lipiško posest od tržaškega škofa. S tem je postavil temelj današnje kobilarne v Lipici. Ta dan pa šteje tudi kot začetek reje lipicanske pasme konj. Kobilarna Lipica in Združenje rejcev lipicanca Slovenije sta 437. rojstni dan lipicanca praznovali danes. V ta namen so pripravili celodnevno dogajanje.

Obiskovalci so si ogledali letošnja lipicanska žrebeta v izpustu pred hlevi na Borjači. Sledile so predstavitve vpreganja in kovanja lipicanskih konj, otrokom pa so bile namenjene kreativne ustvarjalnice in delavnica s poniji.

Gala predstava je prikazala slovenskega lipicanca kot izjemnega vprežnega konja, kot odličnega konja za mlade ljubitelje konjeništva in tudi v glasbeno-plesnih točkah. Med zadnjimi, za veliki finale, so na hipodrom prišli izbrani žrebci Lipiške šole klasičnega jahanja s spektakularnimi skoki. Za njimi so zaključek praznovanja pripravila še letošnja žrebeta, ki so v spremstvu svojih mater, plemenskih kobil Kobilarne Lipica, prišli na hipodrom.

Ob koncu tedna pripravljajo v Lipici tudi državno prvenstvo v vožnji vpreg, ki se je v soboto začelo z dresurno in spretnostno vožnjo in se je danes zaključilo z adrenalinsko maratonsko vožnjo, ki je obenem pomenila finale državnega prvenstva.