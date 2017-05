FOTO: Tivoli preplavile tekačice vseh generacij, v centru pa Športno poletje vabi k aktivnemu gibanju

Tekačice vseh generacij so danes v živahnih svetlozelenih majicah na 12. dm teku za ženske preplavile ljubljanski park Tivoli. Preizkusile so se lahko na pet- in desetkilometrski razdalji, v Oskarjevem teku na 400 metrov pa so se pomerili tudi najmlajši.

Danes bo ljubljanski park Tivoli "pokal od odlične ženske energije, kjer bo več tisoč tekačic slavilo svoj pogum, voljo, odločnost, odličnost in neomajnost, ki jo premore le najnežnejši spol," so napovedali organizatorji. Tek se je začel ob 10. uri, predtem pa so lahko tekačice, ki tega še niso storile prej, prevzele svoje štartne številke in pakete.

Čeprav so na dm teku v ospredju ženske, je bilo z najrazličnejšimi aktivnostmi poskrbljeno za celo družino. Na spletni strani dogodka v Tivoli so vabili tudi moške, naj pridejo navijat za svoje najdražje.

Za zabavo so na dogodku poskrbeli Čuki, med številnimi znanimi navijači pa so bile rokometašice Krim Mercatorja, ki so zmagovalkam in najboljšim z Oskarjevega teka podelile medalje.

Dm tek za ženske je vsako leto dobrodelen. Letošnja donacija Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje bo namenjena otrokom, ki sodelujejo v programu Botrstvo, in sicer za spodbujanje športnega udejstvovanja otrok iz socialno šibkejših družin.

Športno poletje v Ljubljani vabi k aktivnemu gibanju

V okviru Športnega poletja 2017, ki ga organizira konzorcij Razgibajmo Ljubljano, pa danes v centru Ljubljane in na Ljubljanici poteka vrsta športnih dogodkov, katerih namen je promocija športa in spodbuditi ljudi k ukvarjanju z njim.

Glavnina dogajanja je v centru Ljubljane (na Bregu, Novem trgu in Hribarjevem nabrežju ...), sočasno pa se športne prireditve odvijajo na Ljubljanici. V središču mesta predstavljajo športe, kot so kolesarjenje, tek, tenis, košarka, pa tudi hokej in smučanje, na Ljubljanici (od Špice do Tromostovja) pa se vrstijo jadralska regata dvojic, tekmovanje s supi, slalomska tekma s kanuji in tekmovanje z velikimi kanuji.

Po besedah predsednika Športne Zveze Ljubljana Janeza Sodržnika dejstvo, da je v celoten projekt Športno poletje vključenih veliko zvez in društev, kaže, da se je dogodek zelo dobro zasidral v slovenskem prostoru. Poudaril je še, da bo njihov cilj izpolnjen, če jim bo k aktivnemu gibanju uspelo pritegniti vsaj nekaj ljudi.