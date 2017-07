FOTO: Mariborčan kar z električno rolko na sprehod z vozičkom, policija opozarja, da je to skrajno nevarno

Predstavniki PU Maribor so javnosti posredovali fotografijo, ob kateri so tudi sami obnemeli. In sicer so jih občani opozorili na nevarno početje moškega, ki je včeraj popoldne v Mariboru otroka na sprehod peljal kar z električno rolko.

"Pri tem se je peljal tudi po cesti in tako še bolj ogrozil njegovo varnost," so zapisali in dodali, da je takšno početje neodgovorno.

(Foto: PU Maribor)

Z električno rolko se lahko vozimo, a po predpisih

Električna rolka sicer sodi med posebna prevozna sredstva, s katerimi se lahko vozimo po pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa. Na površinah, namenjenih pešcem, ne smemo preseči hitrosti, s kakršno se gibljejo pešci. Posebnih prevoznih sredstev tudi ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil, še pojasnjujejo.