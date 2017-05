FOTO: Mariborske "peklenske" stopnice dobrodelno premagalo 180 policistov, vojakov, gasilcev

S 455-imi kamnitimi stopnicami na mariborsko Kalvarijo so se v sklopu 12. Otroške varnostne olimpijade danes dobrodelno "spopadli" tako mariborski policisti, vojaki in gasilci, kot tudi vsi drugi tekači, ki so vzpon po "peklenskih" stopnicah vzeli za izziv, hkrati pa želeli biti dobrodelni.

"Prijavljenih je bilo 60 ekip s po tremi člani. Na vrh se je tako skupno podalo 180 tekačev," pravi Miran Šadl iz Policijske uprave Maribor. Tudi tokratna "Štengijada" pa je bila humanitarno obarvana. S prijavnino so po besedah Šadla letos zbrali 1.385 evrov, ki so jih namenili Zvezi prijateljev mladine Maribor za letovanje otrok.

Letošnji zmagovalci z novim rekordom

Letos je zmagala ekipa iz Slovenske vojske, pod imenom "Tek od A do Ž" v zasedbi Mateje Mlinar, Matjaža Črešnarja in Marka Kaloha, ki je do vrha Kalvarije prispela v 2:30,32 minutah, kar nasploh velja za rekord Štengijade. "Tek od A do Ž" so bili sicer tudi lanskoletni zmagovalci, svoj rezultat pa so izboljšali za skoraj 18 sekund.