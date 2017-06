FOTO: Mesta prihodnosti po meri mladih arhitektov navdušujejo

Že tradicionalne seminarske razstave študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, ki bodo na ogled širši javnosti ves mesec junij, so del Plečnikove tradicije pri predmetu projektiranje. Študentke in študentje prinašajo vrsto novih idej o urejanju tako domačega kot tudi mednarodnega prostora s poudarkom na trajnostnih rešitvah, inovativnih vsebinah ter zlasti na širši vrednosti za končnega uporabnika.

Ves junij bo na ogled kar 16 zelo zanimivih in kakovostnih seminarjev.

Na ogled je kar 16 seminarjev, novost letošnjega šolskega leta pa je seminar pri profesorju Prinčiču. Njegovi študentje so na pobudo lokalne skupnosti pripravili celostne rešitve vstopne točke v vse bolj turistično prepoznavno destinacijo – Goriška Brda.

Predstavitev zelo odmevnega projekta Uganda.

Učni center za otroke na ulicah ugandske Kabale

Vsi predstavljeni projekti bodo v prostorih fakultete zainteresirani javnosti na voljo še ves mesec junij.

Zanimiv in odmeven je tudi projekt učnega centra za otroke, ki živijo na ulicah mesta Kabale v Ugandi. Gre za mednarodni humanitarni projekt, v katerem študentje arhitekture ne pripravljajo zgolj idejne zamisli pač pa aktivno sodelujejo tako pri zbiranju sredstev kot tudi dokončni postavitvi učnega centra v Ugandi.

Zeleno nit letošnje seminarske razstave predstavljajo prav projekti v luči trajnostne mobilnosti, družbene odgovornosti in socialnih inovacij. V okviru tega se predstavljajo zanimive in atraktivne prenove slovenskih mest ter krajev, kot so Ljubljana, Trbovlje, Novo Mesto, Krško in Bistrica ob Sotli. Gre za različne pristope k revitalizaciji mestnih središč ter oživitvi zapuščenih gospodarskih objektov ter primestnih zaledij.

Zanimive in atraktivne prenove slovenskih mest - primer mesta Trbovlje.

Nadgradnja lanskih uspešnih projektov

Nadgrajujejo se tudi odmevni projekti lanskih seminarskih nalog. Prav seminar v okviru projekta Stanovanjske zadruge – priložnost za Slovenijo je v tem letu dobil novo dimenzijo, saj se v sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor aktivno vključuje v proces vzpostavitve stanovanjskega zadružništva za mlade.

Maketa, ki so jo izdelali študentje pri profesorju Demšarju.

Osrednji dogodek je predstavljala tudi otvoritev razstave mednarodnega projekta Bejrut, v kateri sodelujejo študenti UL FA skupaj s kar sedmimi različnimi mednarodnimi partnerji. Gre za pionirsko akcijo mladih arhitektov v času, ko se v svetu zaostruje dialog z napetostmi in sovražnostmi, dodano vrednost tega projekta k miru in toleranci pa prepoznavajo tudi na evropski ravni.

'Izjemen arhitekturni dosežek ter velik družbeni potencial za prihodnost Slovenije'

Po mnenju dekana Gabrijelčiča je letošnja razstava izjemen arhitekturni dosežek.

Slavnostno odprtje razstave so poleg dekana Petra Gabrijelčiča počastili številni visoki gostje, med njimi vodja stalnega predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič, dekan libanonske univerze Notre Dame Jean Pierre El Asmar, prorektor Univerze v Ljubljani Matej Zupan, Bojan Žlender z ministrstva za infrastrukturo in Vesna Dragan z ministrstva za okolje in prostor ter številni drugi udeleženci.

Je pa letošnja razstava po mnenju dekana Gabrijelčiča izjemen arhitekturni dosežek ter velik družbeni potencial za prihodnost Slovenije, ki ga cenijo tudi izven meja. Skozi proces delavnic tako študentje dobijo možnosti za strokovno in osebno rast. Njihovo delo pa temelji na pobudah iz lokalnega okolja, zasebnih iniciativah, internih prostorskih problemih fakultet in univerz ter vse pogosteje na humanitarnih projektih, kar seminarjem daje vse večjo veljavo in družbeno odgovornost.