FOTO: Na ljubljansko urgenco po novem dovozu

Nov dostop na urgenco bo z Njegoševe ulice. (Foto: UKC Ljubljana)

Iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so sporočili, da bo s četrtkom v uporabi nov dovoz v urgentni blok UKC Ljubljana za paciente. Nov dovoz je urejen z Njegoševe ulice, vsi dosedanji dovozi in dostopi za paciente v Urgentni blok z Bohoričeve ulice pa se v celoti zapirajo.

Vsi pacienti in spremljevalci, ki bodo potrebovali nujno zdravniško oskrbo in bodo prišli na urgenco peš, imajo začasni dostop urejen prav tako z Njegoševe ulice, še sporočajo z UKC Ljubljana.

Vodja internistične prve pomoči ljubljanske interne klinike Hugon Možina je danes v izjavi za medije pojasnil, da bo nov dovoz namenjen tako reševalnim kot osebnim vozilom. Po dovozu bodo vozila pripeljala na veliko ploščad, kjer bo namesto zdajšnjih dveh pet vhodov: eden za bolnike, pri katerih bo potrebna reanimacija, trije za druge nujne bolnike ter eden za nenujne in dializne bolnike.

Nov dovoz del druge faze izgradnje nove urgence

Ureditev novega dovoza z Njegoševe ceste je po besedah Možine del druge od treh faz izgradnje novega urgentnega bloka UKC Ljubljana in vključuje internistični del urgence. Dokončanje druge faze, katere investicijska vernost je nekaj manj kot 23 milijonov evrov, je predvideno v maju. Morebitne zamude z nabavo nove medicinske opreme pa bi lahko dokončanje prestavilo do začetka poletja.

Možina je dodal, da v sklopu druge faze med večjimi deli ostaja dokončanje novih triažnih ambulant in čakalnice. Z ministrstva za zdravje pa so danes sporočili, da bodo v prihodnjih dneh razpisali datum za tehnični pregled za nove prostore interne prve pomoči in splošne nujne medicinske pomoči. Po končanem pregledu bodo lahko premestili dva oddelka iz zdajšnjih 1000 kvadratnih metrov velikih prostorov na novo 2050 kvadratnih metrov veliko lokacijo.

Ministrstvo in ljubljanski UKC bosta z izvajalcem Kolektor Koling tudi podpisala dodatek za podaljšanje roka do 31. maja za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na zadnjem prizidku. "Ta je predmet tretjega uporabnega dovoljenja, saj se lahko gradnja nadaljuje, ko je vzpostavljen nov dovoz na urgenco. Vrednost del, ki jih je treba izvesti, znaša približno 2,8 milijona evrov," so zapisali na ministrstvu.

Tretje faza izgradnje nove ljubljanske urgence pa bo sicer obsegala dokončanje centralnega laboratorija, gradnjo in opremljanje drugega in tretjega dela urgentnega bloka v pritličju, vzpostavitev dispečerskega centra in opremljanje internistične prve pomoči ter splošne nujne medicinske pomoči. Za tretjo fazo je zagotovljenih dodatnih 22 milijonov evrov, njeno končanje pa je predvideno za leto 2020.