FOTO: Na sedmem Jamatlonu knapovske ovire premagovalo 148 tekmovalcev

V Zasavju je ta konec tedna potekal že sedmi Jamatlon - tekmovanje v premagovanju knapovskih ovir. Te je tokrat premagovalo 148 tekmovalcev v 42 ekipah.

Jamatlon je premagovanje knapovskih ovir v jami.

Tekmovalci so se tudi letos v jamo podali v Hrastniku, iz nje pa prišli v Trbovljah, kjer so imeli knapovsko malico, se pomerili v 'Metu bata škornja v kulmkišto', ter si še pred uradnim odprtjem v katakombah Delavskega doma Trbovlje ogledali Virtualni muzej rudarstva.

Dvakrat letno opuščeni rudniški infrastrukturi vračajo vsebino

Jamatlon sicer poteka dvakrat letno: poleti v okviru rudarskega praznika in decembra ob prazniku sv. Barbare, zavetnice rudarjev. Organizatorji Jamatlona želijo s to rekreativno pustolovščino vrniti vsebine opuščeni rudniški infrastrukturi, rudnik pa po zaprtju približati sedanjim in bodočim generacijam.

Ovire je tokrat premagovalo 148 tekmovalcev. (Foto: Jamatlon)

Mini Jamatlon in JamaŠpil

Na letošnjem poletnem Jamatlonu je bilo zabavno tudi za otroke, saj jim je organizator v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Trbovlje in Delavskim domom Trbovlje pripravil ustvarjalne delavnice in Mini Jamatlon z ovirami.

Za najmlajše so pripravili Mini Jamatlon z ovirami.

Manjkalo ni niti glasbe. Popoldne so se namreč na odru bo Delavskem domu Trbovlje predstavili glasbeniki in zasedbe, ki so sodelovali na natečaju.