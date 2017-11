FOTO: Napovedi so se uresničile, sneg pobelil tudi nižine, v naslednjih dneh pa se nam obeta že nova pošiljka

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, padavine so v noči na nedeljo zajele vso Slovenijo. Največ snega, in sicer kar okoli 25 centimetrov, je zapadlo v gorah, snežilo pa je tudi po nižinah, kjer se je sneg marsikje tudi oprijemal cestišča.

V snežnih razmerah prilagodite vožnjo trenutnim razmeram na cesti, na pot se odpravite prej kot običajno in z ustrezno zimsko opremo.

Težave zaradi snega

Prometno-informacijski center priporoča voznikom, da se na pot odpravijo z zimsko opremo. Zaradi snega je prepovedan promet na cestah Ajdovščina - Col - Črni Vrh - Godovič ter Godovič - Idrija. Prelazi Jezersko, Korensko Sedlo, Ljubelj ter Vršič so zaradi zimskih razmer prevozni samo s snežnimi verigami. Zaradi snežnih razmer na hrvaški strani pa je promet za priklopnike in polpriklopnike prepovedan preko mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

Sneg je pobelil tudi nižine. (Foto: Blaž Garbajs)

Težave zardi močne burje

Zaradi močne burje je na hitri cesti Razdrto - Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Ajdovščina ter na regionalni cesti Selo - Ajševica - Vogrsko prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Nova pošiljka snega prihaja v noči na sredo. (Foto: Blaž Garbajs)

Kakšno bo vreme pri vas?

Sneg se bo po nižinah stopil, a na vidiku že nova pošiljka

Padavine bodo oslabele in dopoldne od severa postopno ponehale. Vremenoslovci pravijo, da se sneg po nižinh ne bo dolgo zadržal, saj bodo dnevne temperture znašale okoli šest stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, po kotlinah osrednje Slovenje bo nastala megla. Burja na Primorskem bo ponehala.

Jutri bo pretežno jasno. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -7, v krajih s snežno odejo okoli -10, ob morju pa okoli 3 stopinje Celzija. Najvišje dnevne bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

V torek bo sprva precej jasno z mrzlim in po nižinah meglenim jutrom. Sredi dneva in popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

V noči na sredo bodo zahodno Slovenijo že zajele padavine. V sredo bo oblačno, padavine se bodo razširile nad večji del države. V severnih krajih bo lahko snežilo do nižin.