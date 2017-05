FOTO: 'Ne samo učilnice, dobili smo tudi stranišča. Hvala, Slovenija!'

Slovenska karitas in slovensko zunanje ministrstvo sta pomagala pri gradnji osnovne šole v revnem kraju Nynagungu v Burundiju. Šola je zgrajena, 895 učencev pa se je po več letih lahko znova vrnilo v šolo.

Nova šola ima 12 učilnic, zbornico in zunanja stranišča. (Foto: Slovenska karitas)

Na Slovenski karitas se v imenu vseh otrok iz Nyangunga, ki bodo deležni dobre izobrazbe v tej šoli in s tem tudi boljše prihodnosti, vsem iskreno zahvaljujemo za podporo projektu. Zahvala Slovenske karitas

Projekt je nastal na podlagi potreb lokalnega prebivalstva v Burundiju. V kraju Nyangungu je leta 2012 hud vihar močno poškodoval zgradbo osnovne šole, 12 učilnic, zidanih iz blata, je ostalo brez strehe, pozneje pa jih je še dodatno uničil dež. Staršem je uspelo začasno pokriti štiri razrede, več sredstev ni bilo. Ker je bilo prostora premalo, mnogi šoloobvezni otroci iz tega kraja več let niso mogli hoditi k pouku. Starši in ravnateljica so zato prosili lokalno partnerico, v kateri deluje slovenska misijonarka, sestra Bogdana Kavčič, ali bi Slovenija lahko pomagala s sredstvi za gradnjo nove šole. "Na Slovenski karitas smo z veseljem priskočili na pomoč, ker se zavedamo, da je samo kakovostna izobrazba tista, ki bo prinesla otrokom revnega podeželskega kraja možnost za boljšo prihodnost," navajajo v sporočilu za javnost.

Pri gradnji je sodelovalo lokalno prebivalstvo. (Foto: Slovenska karitas)

Gradnja šole se je začela oktobra 2015. Zgradili so 12 učilnic, zbornico in zunanje sanitarije, šest stranišč za deklice in šest za dečke. Šola je zgrajena iz zelo kakovostnih materialov, da je vihar v prihodnje ne bo mogel več uničiti. Kupljeni sta bili dve 10.000-litrski cisterni, ki sta nameščeni ob šoli. V cisternah se zbira deževnica in omogoča oskrbo z vodo, saj druge možnosti za oskrbo z vodo tu ni. Šola je bila opremljena tudi s šolskim pohištvom. V vsa gradbena dela je bilo vključenih 192 lokalnih delavcev iz Nyangunga in okolice, ki so na ta način lahko zaslužili za preživetje svojih družin, kajti priložnosti za dela so v teh kraji redke, zato ima projekt še posebno vrednost. Med njimi je bilo veliko staršev 895 otrok, ki zdaj že hodijo k pouku v to šolo. Med učenci je 425 deklic in 470 dečkov. V šoli uči 17 lokalnih učiteljev in ravnateljica.

Otroci so zelo hvaležni Slovenkam in Slovencem, ki so pomagali pri zbiranju sredstev. (Foto: Slovenska karitas)

Predstavnica Slovenske karitas, Jana Lampe, je konec aprila 2017 ob terenskem obisku spremljanja projektov, ki jih podpira Karitas v Ruandi in Burundiju, obiskala učence in učitelje v novozgrajeni šoli v Nynagungu. Ob njenem obisku so se zbrali učenci ter tudi starši in učitelji ter se na njihov vesel način – s petjem in plesom – zahvalili Sloveniji za to veliko pomoč.

Ravnateljica šole Maria Rosa je dejala: "Zdaj, ko je zgrajena nova šola, je tu zopet tudi življenje. Imamo zares dobre pogoje za delo, tudi zbornico, kjer se lahko z učitelji pogovorimo in načrtujemo pouk. Učenci imajo lepe učilnice in šolske klopi. Za kar smo posebej hvaležni, so stranišča, ki jih prej nismo imeli. Učence poučujemo tudi o higieni prostorov. Otroci dobijo v šoli tudi malico, česar v mnogih šolah ni. Moja prisrčna in velika zahvala gre ministrstvu za zunanje zadeve iz Slovenije in Slovenski karitas."

Učitelj Anton, ki poučuje že 23 let, je dejal, da so zelo zadovoljni, da imajo takšne pogoje za delo. "Tudi učenci so zelo zadovoljni in se dobro učijo," je dejal in se zahvalil Sloveniji. Starejši, že upokojeni učitelj, pa je dejal: "Pogoji v šoli so sedaj odlični v primerjavi s tistimi, kar je bilo včasih. Zelo sem tudi vesel, ker vidim mnogo deklic med učenkami. V mojih časih je bilo to bolj redko." Navdušena je tudi sedmošolka Edisa: "Zelo sem vesela, ker lahko hodim v to šolo. Dobro se učim. Rada bi postala medicinska sestra."