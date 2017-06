FOTO: Nočne težave zaradi močnega vetra, podrtih dreves in zalitih kleti, burno tudi v ankaranskem kampu

Nevihtno vreme z močnimi sunki vetra in nalivi je tudi ponoči povzročalo težave v večjem delu države. Voda je zalivala objekte, veter pa odkrival strehe, podiral drevesa in lomil veje. Zaradi posledic neurij je ponekod prihajalo do težav v prometu. Po vremenskih napovedih se bo slabo vreme z občasnimi plohami in nevihtami nadaljevalo tudi danes.

O odkritih strehah, podrtih drevesih in polomljenih vejah poročajo iz občin Idrija, Maribor, Krško, Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Dobrepolje in Loška dolina. Močni sunki vetra so po podatkih Uprave za zaščito in reševanje povzročali težave tudi v občinah Cerknica, Divača in Hrpelje-Kozina ter v ljubljanski občini. Obilno deževje je zalivalo objekte v občinah Črnomelj, Medvode, Nova Gorica, Železniki in Sežana.

Veliko težav je veter ponoči povzročal na območju Obale. Kot so za STA pojasnili v regijskem centru za obveščanje, so gasilci opravili več kot 100 intervencij. Največ dela so imeli s podrtimi drevesi. Vetrolom je težave povzročal tudi v kampih. Padla drevesa so poškodovala avtomobile. V ankaranskem kampu Adria so morali nekaj gostov preseliti v hotel.

Polona Bubnič, vodja ankaranskega kampa, je za 24ur.com povedala, da trenutno še ocenjujejo škodo. "Imeli smo srečo, da ljudje niso bili poškodovani, so pa poškodovani nekateri avtomobili, dve prikolici in nekaj baldahinov. Najhuje je bilo v prvih dveh vrstah ob morju. Škodo bomo povrnili, saj so pri nas t. i. pavšalisti zavarovani iz naslova elementarnih nesreč."

Bubničeva je povedala, da so ponoči v hotel preselili okrog 20 ljudi. Goste so sicer opozarjali že včeraj, da se bliža neurje in da naj poskrbijo za svojo varnost, pa tudi za varnost lastnine. "Borovci imajo plitke korenine, zato se radi prevrnejo, v okolici teh dreves je tudi največ škode."

Pestro tudi na Gorenjskem

Na Gorenjskem so težave povzročali predvsem močni nalivi. Obilno deževje je ponoči zalivalo objekte tudi v občinah Črnomelj, Medvode, Nova Gorica, Železniki in Sežana.

Gorenjski gasilci so zaradi poplavljanja meteorne vode od sredinega večera posredovali več kot 20-krat. Največ dela so imeli s črpanjem vode iz kleti in čiščenjem odtokov, nekatere objekte so zaščitili s protipoplavnimi vrečami. Na območju Kranja je meteorna voda zvečer zalivala kleti tudi v treh večstanovanjskih objektih.

Geološki zavod Slovenije zaradi obilnih padavin opozarja tudi na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov na območju zahodne in severozahodne Slovenije. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije.

Prebivalce pozivajo, naj bodo - predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi - pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine ter na znake zamakanja vode na zemljišču.

Brane Gregorčič, dežurni meteorolog z Agencije RS za okolje (Arso) je povedal, da se bodo nevihte pojavljale v zahodni in južni Sloveniji, lahko pa pripotujejo tudi do vzhoda države. "Predvidoma ne bodo več tako silovite kot včeraj, vreme bo zelo aprilsko. Pogoste bodo plohe in občasno tudi nevihte."

Temperature se bodo gibale od 20 do 27 stopinj, ob morju bodo nekoliko višje, je dejal Gregorčič.

Za Slovenijo še vedno velja rumeno opozorilo. (Foto: Arso)

V petek še padavine, sobota bo prinesla nekaj sonca

Jutri bodo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije občasno še krajevne padavine. Drugod bo dopoldne in sredi dneva precej jasno, popoldne pa bo oblačnost od juga pričela naraščati. Jugozahodnik bo nekoliko oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj C.

V noči na soboto bo dež spet zajel večji del Slovenijo in v soboto čez dan postopno ponehal. Sobotno popoldne bo povečini sončno.

V nedeljo bo deloma jasno, možna bo kakšna ploha ali nevihta.

Kakšnega vročinskega vala ni na vidiku, je še dejal Brane Gregorčič, "aprilsko" vreme bo vztrajalo še vsaj do torka.