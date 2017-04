FOTO: Ob Koseškem bajerju odstranjevali japonski dresnik, iz katerega bodo izdelali papir

Po Sloveniji ta konec tedna potekajo številne spomladanske čistilne akcije. Med drugim se bodo nad odpadke v naravi podali prostovoljci na območju Ptuja in Pivke. Nedaleč od Kočevja so jamarji čistili jamo Mullerloch, v prestolnici pa so odstranjevali japonski dresnik, ki ga bodo namenili za izdelavo papirja.

Lani izdelali 415 kilogramov papirja

V Ljubljani so invazivni japonski dresnik odstranjevali na območju vodotoka Pržanec, ki teče skozi krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zbirno mesto za akcijo, ki je potekala med 10. in 13. uro, je bilo pri Koseškem bajerju. Iz materiala, zbranega v akciji, bodo nato izdelali papir, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

S tem nadaljujejo projekt izdelave papirja iz japonskega dresnika, ki so ga zasnovali lani v okviru programa Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016. Takrat so v okviru pilotnega projekta iz 1520 kilogramov dresnika, zbranega na številnih akcijah v dveh letih, izdelali 415 kilogramov papirja.

Akcija je bila uspešna že lani, zato so jo letos ponovili. (Foto: Miro Majcen)

Jamarji: Odpadki ogrožajo habitat človeške ribice

Nad odpadke v okolju so se podali tudi na Ptuju in v Pivki. Na Ptuju se je čistilna akcija začela ob 9. uri, prostovoljci pa so odstranjevali odpadke s sprehajalnih poti, brežin cest in potokov, zelenic in divjih odlagališč.

Pri Livoldu nedaleč od Kočevja pa so se jamarji ponovno lotili čiščenja jame Mullerloch. Kot so sporočili iz Jamarskega kluba Novo mesto, so del odpadkov iz te jame dvignili že lani, a je v njej še vedno okoli 50 kubičnih metrov negradbenih odpadkov. Smeti imajo velik negativni vpliv na habitat človeške ribice, zato je njeno čiščenje nujno, opozarjajo jamarji. Akcija čiščenja jame Mullerloch bo potekala tudi jutri.