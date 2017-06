FOTO: Pahor skupaj s hrvaško predsednico danes na Brdu gosti balkanske voditelje

Na Brdu pri Kranju poteka srečanje predsednikov držav procesa Brdo Brioni, ki se ga kot gost udeležuje nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. Srečanje gostita slovenski predsednik Borut Pahor in hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, v središču pa je ohranitev stabilnosti in zaupanja ter reformnega procesa na Zahodnem Balkanu.

Namen srečanja je krepitev političnega dialoga med državami Zahodnega Balkana, ustvarjanje zaupanja, nadaljevanje reform ter sprotno reševanje odprtih dvostranskih in regionalnih vprašanj v regiji v času zastoja pri širitvi EU in poslabšanja odnosov v regiji.

Srečanje gostita Borut Pahor in Kolinda Grabar. (Foto: Miro Majcen)

Gostitelja sta ob prihodu danes sprejela udeležence srečanja – predsedujočega predsedstvu BiH Dragana Čovića, makedonskega predsednika Gjorga Ivanova, predsednika Albanije Bujarja Nishanija, predsednika Kosova Hashima Thacija, srbskega predsednika Aleksandra Vučića ter črnogorskega predsednika Filipa Vujanovića.

Pred tem se je slovenski predsednik sešel s Steinmeierjem, kratko pa sta se z njim nato sešla še skupaj s hrvaško predsednico. Po kosilu se bodo voditelji sešli na plenarnem zasedanju, na katerem bodo sprejeli skupno izjavo.

Ob robu se srečujejo tudi zunanji ministri držav pobude, ki se bodo na plenarnem zasedanju pridružili predsednikom. Srečanje vodita slovenski in hrvaški zunanji minister Karl Erjavec in Davor Ivo Stier, udeležujejo pa se ga še srbski zunanji minister Ivica Dačić, zunanji minister BiH Igor Crnadak, novi makedonski zunanji minister Nikola Dimitrov, namestnik albanskega zunanjega ministra Halil Hyseni ter Zoran Janković, državni sekretar za politična vprašanja na črnogorskem zunanjem ministrstvu.

Srečanje pomeni tudi prvo priložnost za srečanja bivšega nemškega zunanjega ministra Steinmeierja v vlogi predsednika Nemčije z voditelji držav Zahodnega Balkana.

Iz Beograda so že sporočili, da se bo s Steinmeierjem ob robu dvostransko srečal novi srbski predsednik Vučić, za katerega je to prva mednarodna dejavnost po prevzemu položaja v sredo. Vučić, ki je položaj prevzel po treh letih na čelu vlade, se bo ob robu dvostransko sešel tudi s predsedujočim predsedstvu BiH Čovićem in makedonskim kolegom Ivanovom.

Med doslej napovedanimi dvostranskimi srečanji je tudi pogovor ministra Erjavca z novim makedonskim kolegom Dimitrovom in srbskim ministrom Dačićem, ki do imenovanja novega srbskega premierja začasno vodi vlado.

Dimitrov je položaj prevzel v četrtek, ko je po večmesečni politični krizi v Skopju nastopila nova vlada premierja Zorana Zaeva, predsednika doslej opozicijske Socialdemokratske zveze Makedonije (SDSM).

Kosovski predsednik Thaci se je s slovenskim predsednikom Pahorjem dvostransko sešel že v petek v Ljubljani.

Proces Brdo Brioni je neformalna oblika sodelovanja, nastala na pobudo Slovenije in Hrvaške leta 2010, za okrepitev odnosov med državami Zahodnega Balkana v luči približevanja EU in Natu.

Prvo srečanje predsednikov držav je bilo leta 2013, ko je bil posebni gost takratni francoski predsednik Francois Hollande. Kot posebni gostje so se jih doslej udeležili še nemška kanclerka Angela Merkel (2014), avstrijski predsednik Heinz Fischer (2015), podpredsednik ZDA Joe Biden in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk (2015), lani pa italijanski predsednik Sergio Mattarella.

V okviru procesa potekajo tudi srečanja na ravni notranjih in zunanjih ministrov držav, pa tudi ministrov za promet in infrastrukturo ter pravosodje.