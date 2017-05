FOTO: Pahor sprejel gasilce, reševalce in vse ostale, ki so ob požaru v Kemisu opravili izvrstno delo

Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel gasilce, reševalce in druge prostovoljce, ki so pomagali pri gašenju v Kemisu. Udeležence sprejema sta ob Pahorju nagovorila vodja gasilske intervencije Boštjan Turk in župan Vrhnike Stojan Jakinom.

Po njegovih besedah so se vse intervencijske službe odzvale tako, kot je bilo treba, njihovo delo pa je bilo opravljeno brezhibno. "V izredno težkih okoliščinah tega požara, ki je bil zares nekaj posebnega v primerjavi z drugimi, ste storili vse, da ste požar pogasili, posledice omejili na čim ožji prostor in ustrezno poskrbeli za zdravje in varnost ljudi med intervencijo," je dejal Pahor.

Prostovoljci so med posredovanjem pri požaru pokazali, da znajo obvladovati še tako težke izzive, pri čemer so izpostavili svoja življenja, da bi zavarovali življenja drugih, je dejal Pahor in izpostavil velik pomen prostovoljnih gasilskih društev. "Prostovoljno gasilstvo je naš način življenja, nekaj, na kar smo se Slovenci navadili do te mere, da vašo pomoč jemljemo kot samoumevno," je dejal. Zato je vse pozval k ustrezni pomoči, da bodo prostovoljni gasilci delo lahko opravljali lažje in bolj uspešno.

Pahor je tudi opozoril, da še vedno ni popolnoma jasno, kaj točno se je zgodilo in kako se utegnejo stvari razvijati. "Vsi pa se moramo osredotočiti na to, da prebivalci dobijo kakovostne informacije," je še pozval predsednik in opomnil, da z današnjo slovesnostjo delo po nesreči še ni končano.

Borut Pahor je sprejel gasilce, reševalce in ostale, ki so pomagali pri vrhniškem požaru. (Foto: Aljoša Kravanja)

Prostovoljcem se je za požrtvovalno in nesebično delo zahvalil tudi župan Vrhnike Stojan Jakin. "Brez vas bi Vrhnika danes imela popolnoma drugačen videz," je dejal. Jakin je še okrcal delo državnih organov po koncu požara. "Sodelovanje je bilo na začetku odlično, ko pa so vzeli vzorce, pa so se zadeve začele zapletati," je dejal. Opomnil je, da še vedno ni vseh rezultatov analiz in navodil za ravnanje. Pristojne državne ustanove je pozval k razmisleku o ustanovitvi organa, ki bi povezoval ključna ministrstva in službe, ki sodelujejo ob takih nesrečah.

Tudi vodja gasilske intervencije Boštjan Turk je poudaril, da je bila intervencija velik izziv. Brez srčnosti prostovoljcev, ki so pokazali vse svoje znanje, zadeve ne bi rešili tako dobro, je dejal.

V obratu za predelavo odpadnih snovi Kemis na Vrhniki je zagorelo minuli ponedeljek. Do jutranjih ur so gasilci požar do konca pogasili. V intervenciji je med drugim sodelovalo 261 gasilcev iz 24 prostovoljnih gasilskih društev in dveh poklicnih enot, skupno pa je v požaru posredovalo okoli 460 posameznikov.