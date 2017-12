Kristjani po vsem svetu so opolnoči, ko so po številnih cerkvah začele polnočnice, pričakali božič, s katerim obeležujejo dan Jezusovega rojstva. Nadškofa metropolita Stanislav Zore in Alojzij Cvikl sta v Ljubljani in Mariboru darovala polnočnici. Evangeličanski škof Geza Filo je vodil božično bogoslužje v nedeljo popoldne v Ljubljani.

Zore je daroval polnočno mašo v ljubljanski stolnici. Dejal je, da Bog človeka ni ustvaril za temo in za strah. "Ustvaril ga je iz ljubezni in ga postavil v raj, da bi mogel uživati Božje darove, da bi se mogel veseliti svojega Stvarnika in svojega bližnjega," je dejal v nagovoru. Po njegovih besedah je Bog ljubezen in ker vse, kar dela, dela iz ljubezni in za ljubezen, človeka ni zavrgel in se ni obrnil proč od njega, čeprav je človek zdvomil nad njegovo ljubeznijo.

Na vse to nas po njegovih besedah spominjajo prazniki, ki so prav zaradi tega tako lepi. "Praznovanja naše vere so čudovito stvarna, saj si ne zapirajo oči pred ničemer. Ne pred temo, ne pred človekovim grehom, ne pred njegovim odpadom od Boga, ne pred njegovo sposobnostjo odločati se za zlo. Obenem pa naši prazniki ostajajo polni upanja, pogleda v prihodnost, globoke vere, da je Bog zvest sebi in bo svoje obljube tudi izpolnil," je vernike nagovoril Zore.

Božič je eden največjih krščanskih praznikov, s katerim obeležujejo rojstvo Jezusa Kristusa. Mnogi na predvečer praznika postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce.

Papež primerjal današnje begunce z Jožefom in Marijo

Številni verniki so božič pričakali v Vatikanu.

Papež Frančišek je v pridigi med božično mašo v baziliki sv. Petra v Vatikanu v nedeljo zvečer primerjal današnje begunce z Jožefom in Marijo, ki sta morala pred Jezusovim rojstvom prav tako zapustiti svoj dom.

"Toliko drugih stopinj je skritih v korakih Jožefa in Marije. Vidimo sledi celotnih družin, ki so prisiljene na pot v današnjem času. V številnih primerih je odhod navdan z upanjem v bodočnost, za številne pa ima ta odhod le eno ime - preživetje," je med drugim dejal papež in dodal, da se resnična moč in svoboda pokažeta v čaščenju in pomoči šibkim in krhkim.

Frančišek je okrog 1,3 milijarde katolikov po svetu pozval, naj ne zanemarijo trpljenja beguncev in migrantov, ki jih preganjajo z domov politiki, ki so za svojo oblast in premoženje pripravljeni prelivati nedolžno kri.

Papež Frančišek (Foto: AP)

Papež je vstopil v baziliko sv. Petra ob pol desetih zvečer, pred njim pa je šla procesija kardinalov in drugih visokih predstavnikov katoliške cerkve. Pred mašo je papež razkril lutko Jezusa dojenčka in s tem simbolično proslavil njegovo rojstvo, 11 otrok iz Evrope, Azije, Afrike in Latinske Amerike pa je položilo cvetje.

Pred božično mašo je papež pozval vernike, naj poiščejo sami pri sebi pravi smisel božiča, ki je darilo miru svetu, in molil za osvoboditev ugrabljenih duhovnikov, nun in laikov, kakor tudi prizadetih v zadnjem velikem neurju na Filipinih.

81-letni papež, tudi sam potomec italijanskih priseljencev v Argentino, bo imel v ponedeljek zjutraj tradicionalni nagovor in blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi), na predvečer novega leta ga čakajo večernice, zjutraj pa pozdrav novemu letu.

Zadržano praznovanje v Jeruzalemu

V Sveti deželi pa je tokratno praznovanje božiča malce bolj zadržano zaradi odločitve predsednika ZDA Donalda Trumpa o priznanju Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela, ki je razjezila Palestince. Od začetka meseca je bilo v nemirih ubitih 12 Palestincev, nasilje pa je zajelo tudi Betlehem na Zahodnem bregu, kjer živi skupaj 50.000 kristjanov. V času letošnjih praznikov je občutno manj tujih obiskovalcev. Izraelsko ministrstvo za turizem sicer trdi, da v letošnjem letu pričakujejo 20 odstotkov več krščanskih romarjev kot leta 2016.

Je pa toliko bolj veselo v delih Sirije in Iraka, kjer je poražena Islamska država (IS). V sirskem Homsu kristjani letos prvič po dolgem času lahko slavijo božič, podobno tudi v iraškem Mosulu.

Tudi danes številne maše

Božične maše bodo danes potekale tudi po številnih cerkvah v Sloveniji. Cvikl bo imel mašo ob 10. uri v mariborski stolnici, Zore pa v ljubljanski stolnici ob 16. uri. Škof evangeličanske cerkve Filo bo imel božično bogoslužje v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani ob 11. uri.