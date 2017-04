FOTO: Plaz v Črni na Koroškem zasul potok in ogrožal bližnjo hišo

Prostovoljni gasilci Črna na Koroškem so posredovali v Bistri, kjer je plaz, dolžine 40 in širine tri metre, z zemljino in drevjem zasul potok Bistra. Gasilci so s pomočjo delovnega stroja delno očistili strugo in odstranili drevje ter s tem preprečili ogrožanje stanovanjske stavbe.