FOTO: Pogumneži so zaplavali v mrzlem Blejskem jezeru

Blejsko jezero je danes gostilo tradicionalni, že šesti pokal Bled v zimskem plavanju. Vsako leto se za skok v mrzlo vodo odloči več deset ljudi, med njimi tudi turisti, ki se v tem času mudijo na Bledu. Večina tekmovalcev se udeleži plavanja na 25 ali 50 metrov prosto ali prsno, nekateri pa se odločijo le za skok v vodo oziroma tako imenovano kategorijo pingvin.

Tekmovanje je pripravil Turizem Bled v sodelovanju s Strel Swimming. Sledila sta podelitvena slovesnost in druženje tekmovalcev. Tekmovalci so se ob prihodu iz mrzle vode lahko pogreli tudi v savnah in termalnih bazenih.

Ideja o vsakoletnem zimskem plavanju v Blejskem jezeru izvira iz leta 2010, ko je Bled gostil svetovno prvenstvo v tem športu, ki je privabilo številne udeležence in obiskovalce. Zaradi dobre udeležbe in prijetnega vzdušja so se v Turizmu Bled odločili tekmovanje v zimskem plavanju organizirati vsako leto.