FOTO: Nadzor prometa, gorsko reševanje, iskanje pogrešanih ... V 50 letih opravili 50.000 ur letenja

V Letalski policijski enoti na Brniku so danes obeležili 50-letnico delovanja. Na slovesnosti so se spomnili preteklih dosežkov in opozorili na aktualne izzive. V prihodnje bodo namreč potrebni posodobitev in poenotenje flote ter kadrovska popolnitev in organizacijska prenova enote, v kateri je trenutno 40 ljudi in šest helikopterjev.

"Na prehojenih 50 let smo lahko zelo ponosni, tako na tradicijo kot na prispevek te enote. Preprosto si ne predstavljamo soočanja z zahtevnimi varnostnimi dogodki in reševalne ter humanitarne dejavnosti brez prispevka te enote," je izpostavil slavnostni govorec generalni direktor policije Marjan Fank.

V letalski policijski enoti je zaposlenih 40 delavcev, od tega 37 uniformiranih policistov – večina je pilotov in tehnikov letalcev.

V 50 letih je letalska policijska enota opravila več kot 50.000 ur letenja in prepeljala več kot 5000 obolelih in ponesrečenih oseb ter novorojenčkov. Na današnji slovesnosti so se prav nekateri izmed teh novorojenčkov, ki so sedaj stari že več let, posebej zahvalili pripadnikom letalske enote. Slovesnosti, na kateri so pripadniki enote prikazali vajo reševanja s helikopterjem, se je udeležila tudi ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar.

Letalska policijska enota spada med starejše tovrstne enote v Evropi. Za njen začetek šteje 19. maj 1967, saj je na ta dan takratna milica dobila v uporabo prvi helikopter. Zaradi skromnejših zmogljivosti so bile njegove naloge sprva precej omejene, kasneje so floto okrepili s sodobnejšimi in zmogljivejšimi helikopterji.

V enoti je trenutno 40 ljudi in šest helikopterjev. (Foto: Miro Majcen)

Nadzor prometa in schengenske meje, gorsko reševanje, iskanje pogrešanih ...

Enota izstopa po zelo raznolikih nalogah, ki jih opravlja. Poleg nadzora prometa in schengenske meje, gorskega reševanja, iskanja pogrešanih oseb in storilcev kaznivih dejanj s tremi od šestimi helikopterji opravlja tudi naloge helikopterske nujne medicinske pomoči. Tako Fank kot Robert Kralj, ki vodi letalsko policijsko enoto, pa si želita, da bi tudi v prihodnje enota lahko opravljala naloge reševalne in zdravstvene dejavnosti.

Najstarejši helikopter v floti šteje 37 let, najmlajši pa deset, zato je vizija in izziv v prihodnje floto predvsem posodobiti.

Frank je pojasnil, da še vedno iščejo odgovore na vprašanja, kam bo zaplula letalska dejavnost v prihodnje. Kot je poudaril, je njihov primarni interes floto ohraniti za opravljanje policijskih nalog, glede humanitarne reševalne in zdravstvene dejavnosti pa je odločitev tudi na vladi. "Zagotovo bomo prisotni v vseh dejavnostih, od zmožnosti flote pa bo odvisno v kakšnih deležih," je dejal Fank.

Kralj pa je poudaril, da si želijo tudi v prihodnje pomagati ljudem, reševati njihova življenja in imetje. Ob tem bi bila za reševanje potrebna namenski helikopter in kadrovska okrepitev. Ker od novembra lani zagotavljajo tudi helikoptersko reševanje z mariborskega letališča, bodo v prihodnje nujni posodobitev in poenotenje flote ter kadrovska popolnitev in organizacijska prenova, so pojasnili v enoti.

Temeljni izziv je predvsem zastarela flota, saj najstarejši helikopter šteje že 37 let, najmlajši pa deset. Ker je flota sestavljena iz pet različnih tipov helikopterjev, jo je tudi težko upravljati tako operativno kot z vidika vzdrževanja. Vizija je zato posodobiti in poenotiti floto, hkrati pa zagotoviti tudi enakomernejšo dostopnost storitev po Sloveniji.

Na slovesnosti so se nekateri izmed novorojenčkov, ki so jih pred leti prepeljali na potrebno zdravljenje in so sedaj stari že več let, posebej zahvalili pripadnikom letalske enote. (Foto: Miro Majcen)

Fank je prepričan, da lahko optimistično zrejo v prihodnost, saj so v predlogu proračuna za leto 2019 namenjena sredstva za nakup novega helikopterja, ki bo po svojih karakteristikah ustrezal v prvi vrsti policijskim dejavnostim. Te obsegajo skoraj polovico vseh ur letenja policijske letalske enote, v kateri deluje 21 pilotov, približno četrtina ur je namenjena medicinskim prevozom oziroma reševanju, preostanek pa usposabljanju in vajam.