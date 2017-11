FOTO: Ponekod se sneg oprijema cestišč, v prihodnjih dneh tudi do 10 stopinj pod ničlo

Jutranje padavine v Ljubljani

Tretja pošiljka snega v novembru nas je pripravila na decembrsko vzdušje. Kot kaže, bomo praznični mesec začeli v belem. Tudi danes bomo namreč priča občasnim snežnim padavinam. Čeprav večje količine snega ni pričakovati, se sneg marsikje po Sloveniji oprijema cestišč. Voznikom zato prometni strokovnjaki priporočajo previdno vožnjo. Ponekod so na cestah plužne in posipne skupine, ki upočasnjujejo promet, zato ostanite strpni in previdni.

Kje je zapadlo največ snega?

Včerajšnje padavine so še najdebelejšo odejo pustile na Gorenjskem in Notranjskem. Največ snega naj bi zapadlo v Radovljici, in sicer okoli 10 centimetrov. V noči na četrtek je nebo dodalo še kak centimeter. Danes bo oblačno, občasno bodo še padavine. Po nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo, tudi na jugu bo dež prehajal v sneg. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem od 6 do 9 stopinj Celzija.

Kakšno bo vreme pri vas? (Foto: POP TV)

Jutri bo na Primorskem sprva delno jasno, čez dan se bo pooblačilo. Pihala bo šibka burja, ki se bo proti večeru krepila. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno naletaval sneg. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na severozahodu okoli -7, ob morju 4, najvišje dnevne od -3 do 2, na Primorskem od 4 do 9 stopinj Celzija.

V soboto čez dan se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V nedeljo bo delno jasno. Jutro bo mrzlo in ponekod po nižinah megleno. Burja bo oslabela.

Težave na cestah:

Zaradi snega velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Spodnja Idrija - Godovič ter Col - Črni Vrh - Godovič; proti Hrvaški preko mejnih prehodov Petrina in Babno Polje. Prelaz Vršič je zaprt, obvezne verige pa so na prelazu Ljubelj. Zaradi zdrsa avtobusa je zaprta lokalna cesta Lokavec - Čepovan.