FOTO: Popovič je prepričan, da bi predsedniško funkcijo opravljal precej bolje od Pahorja

Koprski župan Boris Popovič je na Državno volilno komisijo vložil kandidaturo za oktobrske predsedniške volitve s 4629 podpisi. Pri njihovem zbiranju niso imeli nobenih težav, pravi, čeprav so začeli deset dni potem, ko je že stekel rok.

Popovič je prepričan, da bi bil precej boljši predsednik od aktualnega predsednika Boruta Pahorja, ki "funkcije ne opravlja tako, kot bi si vsi želeli". Kot je dejal, bi želel uspešno in učinkovito državo, k temu pa po njegovem mnenju lahko prispeva tudi predsednik republike. Ker v 26 letih samostojne države "nismo naredili tistega, kar smo želeli in kar bi lahko", je prepričan, da so na vrhu nujne spremembe.

Z opozorili o omejenih pristojnostih predsednika republike se Popovič ne strinja. "Mediji nas hočete prepričati, da je predsednik države biti popolnoma brez veze, ampak jaz sem prepričan, da temu ni tako," je dejal. Predsednik države ima namreč po njegovih besedah kar nekaj pooblastil in kar nekaj moči, tako formalne kot neformalne. "To je treba izkoristiti in imeti nekoga, ki to zna in hoče narediti iz Slovenije uspešno državo," je dodal.

Javnomnenjske raziskave, ki mu kažejo okoli 2,5-odstotno podporo, pa je komentiral z besedam: "To je odlično, saj nismo še niti začeli". Takšen rezultat je po njegovem njegovem mnenju zanj vzpodbuden, saj ankete niso delali samo v Kopru, ampak v celotni državi. "Pričakujem zelo dober rezultat," je dodal Popovič.

Koprski župan pričakuje "čisto normalno", korektno volilno kampanjo brez nizkih udarcev. Sam bo v njej volivcem povedal, kaj lahko ponudi in kaj vse se bo spremenilo, če bo izvoljen.

Boris Popovič pravi, da na volitvah pričakuje zelo dober rezultat. (Foto: Aljoša Kravanja)

V predsedniško tekmo vstopila tudi Angelca Likovič

Z današnjim dnem pa je v predsedniško tekmo vstopila tudi Angelca Likovič, ki je zbrala okoli 3200 podpisov. Kot je poudarila na novinarski konferenci, po kateri je predsednik stranke Za otroke in družine Aleš Primc zbrane podpise vložil na DVK, se bo borila za otroke, družine, invalide, za stare starše, kmete in delavce.

"V Sloveniji moramo živeti bolj pravično in v večjem medsebojne razumevanju," je dejala kandidatka zunajparlamentarne stranke Glas za otroke in družine. Kot je dejala, bo njena volilna kampanja skromna, saj bodo zanjo namenili okoli 15.000 evrov. Primc je povedal, da bodo šli "od srca do srca ter od vrat do vrat". Pojavili se bodo po celi Sloveniji, udeležila pa se bo tudi soočenj na televiziji.

Na novinarsko vprašanje, kako komentira rezultat na javnomnenjskih anketah, je odgovorila, da jo rezultati nič ne prizadenejo, saj anketam sploh ne sledi. "Odločilo se bo ljudstvo, ki si v Sloveniji želi spremembe," je poudarila in dodala, da kakršenkoli rezultat na volitvah bo dosegla, ga bo sprejela z odprtimi rokami, saj je to glas ljudstva.

Vsak predsednik ima svoj način dela, sama pa bi v marsičem delala drugače kot aktualni predsednik, je komentirala dosedanje delo predsednika Boruta Pahorja. Tako bo sledila življenju in delu na področju celotne Slovenije in se bo zavzemala za večjo rodnost, za pomoč mladim pri zaposlitvi in pri stanovanjskih težavah, za kmete, invalide in osamljene.

Primc pa je izpostavil, da Likovičeva prinaša pomembne vsebinske razlike od vseh ostalih kandidatov. Dosledno spoštuje pravico vsakega otroka do življenja, spoštuje materinstvo in očetovstvo ter 10 božjih zapovedi ter se zavzema za to, da delavci v trgovinah ne bi delali ob nedeljah. Zato po mnenju Primca prinaša "resnično spremembo od ostalih kandidatov in je tako prava izbira".

Svojo kandidaturo so poleg Popoviča in Likovičeve že vložili aktualni predsednik republike Borut Pahor, predsednica NSi Ljudmila Novak, kamniški župan Marjan Šarec in ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Pahor, Novakova, Šarec in Makovec Brenčičeva so že uradni predsedniški kandidati, saj je Državna volilna komisija njihove kandidature že potrdila. Kandidaturi Likovičeve in Popoviča pa naj bi obravnavala na seji v četrtek.

V prihodnjih dneh – rok za vložitev se izteče v sredo – je pričakovati vsaj še vložitev kandidature evropske poslanke Romane Tomc, ki jo predlaga SDS.