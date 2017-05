FOTO: S prižigom luči so tudi na minaretu v Ljubljani oznanili začetek ramazana

Muslimanska tradicija je prižiganje luči na minaretu ob sončnem zahodu, prižgejo se ob vseh blagoslovljenih nočeh in trenutkih v muslimanskem koledarju. Posebej se ta praksa povezuje z mesecem ramazanom, ki je za več kot milijardo muslimanov na svetu nastopil v petek. Ob sončnem zahodu je tako prvič zasvetil tudi ljubljanski minaret, so sporočili iz Islamske skupnosti v Sloveniji.

Kot so zapisali, bodo v mesecu ramazanu luči na ljubljanski džamiji svetile vsako noč in simbolno naznanile konec postnega dne ter napovedale začetek iftarja, večerje ob koncu posta. "Džamija v Ljubljani je v dneh pred ramazanom dobila na novo zgrajeno in urejeno dovozno cesto, kar je polepšalo celoten izgled okolice in samega objekta. Celoten izgled urejene okolice in osvetljene džamije ter minareta prinašamo v priloženih fotografijah, ki jih doživljamo kot edinstveno ramazansko darilo," so še dodali.

Za verne muslimane je ramazan oziroma saum četrti od petih stebrov islama, ostali so še izpovedovanje vere (šahada), pet dnevnih molitev (salah), dajanje miloščine (zakat) in romanje v Meko (hadž).

Post bo trajal 29 dni

V mesecu ramazanu se je začelo razodevanje Korana, post je tretja praktična islamska dolžnost, s katero muslimani potrjujejo svoje verovanje. Ramazan simbolno nakaže, da je to mesec boja s samim seboj, mesec discipline, družbene odgovornosti in ostalih dobrih dejanj, so poudarili.

Po sončnem vzhodu je prepovedano kakršnokoli prehranjevanje in uživanje tekočin. Post bo trajal 29 dni. Post za muslimane predstavlja čiščenje slabih in negativnih stvari iz duše in telesa, je bitka s samim seboj, ko se človek bori, da bo naslednji dan boljši od minulega, in premaguje svoje želje in strasti, pojasnjujejo pri skupnosti. Verniki se v postnem času med drugim družijo na molitvah in iftarjih oziroma večerjah ob koncu posta. Post je ne le odrekanje hrani, je tudi post duše in srca, ki imata v tem mesecu še precej težje delo, so še sporočili iz Islamske skupnosti.

Ramazan pa pozna tudi izjeme pri postenju, med drugim je prepovedan post za ženske med menstruacijo in poporodno dobo, ki naj bi to nadoknadile ob drugi priložnosti. Postiti pa se ni treba niti otrokom.

Ravna se po Luninih menah

Muslimanski koledar je lunaren in se ravna po Luninih menah. Ker je Lunino leto krajše od Sončevega, prihaja ramazan vsako leto 11 dni prej kot v letu pred tem. Postni mesec se po navadi ne začne za vse muslimane sočasno, ampak se ponekod začne dan, dva pozneje. Začetek je namreč odvisen od tega, kdaj je na nebu prvič po mlaju videti Lunin krajec.

Ramazanu arabsko govoreči muslimani pravijo ramadan. Poimenovanje ramazan uporabljajo nekateri muslimani v Evropi, kot so Bošnjaki in Turki, pa tudi muslimani v Sloveniji. Ramazanu bo sledilo tridnevno praznovanje ramazanskega bajrama.