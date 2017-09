FOTO: Slovenci v svetovnem vrhu: Thor in njegov vodnik druga na svetu v reševanju pogrešanih v naravi

Slovenci smo znova pokazali, da sodimo v sam svetovni vrh. Tokrat poročamo o vrhunskem dosežku naših reševalnih psov in njihovih vodnikov. V nedeljo, 24. septembra je namreč v Avstriji potekalo svetovno prvenstvo IRO v delu z reševalnimi psi. Slovenci smo že tretje leto zapored posegli po samem vrhu.

Thor je bil lansko leto tretji, letos pa celo drugi. (Foto: Društvo enota reševalnih psov Slovenije)

Na tekmovanju je z odlično prikazanim delom in z visokimi ocenami drugo mesto dosegel reševalni par Društva enota reševalnih psov Slovenije Sebastijan Strašek s psom Thorom v iskanju pogrešanih v naravi. Četrto mesto v iskanju v ruševinah sta osvojila Matjaž Bolka in Iris – Ira iz KVRPK, sedmo mesto v iskanju pogrešanih v naravi Borut Modic in Ray iz EVRPL, deveto mesto v iskanju pogrešanih v ruševinah Igor Leban in In iz DRPNG ter 29. mesto v iskanju pogrešanih v ruševinah Sara Smerdel in Kornay iz EVRPL.

Podelitev 23. svetovnega prvenstva IRO v delu reševalnih psov v iskanju pogrešanih v naravi. (Foto: Društvo enota reševalnih psov Slovenije)

Tokratno svetovno prvenstvo je zaznamovalo obilno deževje, ki je poplavilo velik del prostora za opravljanje poslušnosti. Tekmovalce je oviral tudi izredno močan veter. Sebastijan Strašek je s psom Thorom ponovno dokazal, da spadata v sam vrh in letos z njim posegel še stopničko višje kot lani in zasedel odlično drugo mesto. Lansko leto sta namreč s Thorom na svetovnem prvenstvu že dosegla tretje mesto. "Ves najin trud, vsa požrtvovalnost in veliko odrekanj so nama letos prinesli ponovne stopničke, 2. mesto ter najboljše iskanje v najini disciplini, iskanje pogrešanih oseb v naravi. Neizmerno sem vesel za zelo uspešno potrditev najinega dela in seveda velika zahvala vsem, ki nama pomagajo na najini poti," je po tekmi dejal Sebastijan Strašek.

Pomočnik Aleš Udovč, selektor Zoran Janžovnik, tekmovalec Darko Poštrak in Mike, tekmovalec Sebastijan Strašek in Thor, tekmovalka Nevenka Štor in Neli ter voznik Peter Godec. (Foto: Društvo enota reševalnih psov Slovenije)

Svetovno prvenstvo v delu reševalnih psov je letos potekalo od 19. do 24. septembra v okolici Dunaja. Slovenijo so v iskanju pogrešanih v naravi zastopali člani Kinološke zveze Slovenije, Društva enota reševalnih psov Slovenije: svetovna prvakinja v iskanju pogrešanih v naravi 2015 Nevenka Štor s psičko Neli, Darko Poštrak s psom Mikeom, Sebastijan Strašek s psom Thorom, ki je bil lani na svetovnem prvenstvu tretji, v iskanju v ruševinah pa Tomaž Dražumerič s Cory, ki pa je zaradi rojstva hčerke prvenstvo predčasno zapustil. Odlične rezultate so dosegla tudi druga slovenska društva.

Svetovni podprvak Sebastijan Strašek s psom Thorom. (Foto: Društvo enota reševalnih psov Slovenije)

Društvo enota reševalnih psov Slovenije je zveza več društev, ki spadajo pod okrilje Kinološke zveze Slovenije in v svojih enotah usposabljajo vodnike in pse za reševanje ob primeru naravnih nesreč ter za iskanje pogrešanih oseb. V Sloveniji se letno izgubi in išče več kot 300 oseb, zato je postalo urjenje psov za iskanje pogrešanih oseb zunaj urbanih središč sestavni del šolanja in urjenja reševalnega psa. Intenzivno usmerjeno šolanje psov za iskanje pogrešanih oseb se je začelo leta 1987, prve izpite pa so vodniki s psi opravili 28. septembra 1991. Iskalne akcije so bile na začetku od dva- do trikrat mesečno, zdaj pa jih je že nekaj v enem tednu.

V urjenje vodniki in njihovi psi vlagajo veliko dela in žrtvujejo veliko svojega prostega časa. Do najvišje stopnje izurjenosti namreč reševalna ekipa potrebuje dve do tri leta trdega dela. To, da imamo tako izurjene reševalne ekipe, nam zavida tudi tujina, slovenski inštruktorji pa vedno bolj izobražujejo tudi v tujini.