FOTO: Tekači že osvajajo Gorenjsko: vi pa lahko s kratkim sporočilom otrokom omogočite lepše življenje

Noge naših tekačev v dobrodelni akciji Mali koraki za velik cilj so že pretekle kar nekaj kilometrov na prvi trasi po čudoviti Gorenjski. Zjutraj so krenili na pot od slapa Savice, pot jih je oziroma bo vodila mimo Bleda, Podnarta, Naklega, cilja pa se bodo po skupno 63 kilometrih razveselili v Kranju.

Velik topel sprejem so nam v Bohinjski Bistrici pripravili osnovnošolci OŠ Dr. Janeza Mencingerja.

V četrtek se bodo tekači podali po Savinjski dolini, štartali bodo ob slapu Rinka, v petek pa še sledi tekaška pot ob zeleni lepotici Krki. Natančne opise poti najdete TUKAJ.

Letos akcija poteka že sedmič. V šestih letih smo pomagali že marsikomu, skupno smo z vašo pomočjo zbrali več kot 400.000 evrov.

Tokrat sredstva zbiramo za Hišo zavetja Palčica, ki skrbi za varno zavetje naših najmlajših. V njej bivajo otroci do šestega leta, ki so v domačem okolju ogroženi ali žrtve zlorab. Njihove zgodbe so pretresljive, polne nasilja, spolnih zlorab, trpinčenja. Včasih otroci šele v Palčici doživijo prvi dan v življenju, ko kričanje potihne in so deležni varnega, toplega doma.

Več o hiši Palčica.

Bodite del akcije

SMS donacija za 1 evro in 5 evrov



Pošlji SVET na številko 1919 in doniraj 1 evro.

Pošlji SVET5 na številko 1919 in doniraj 5 evrov.

(SMS donaciji sta mogoči mobilnim uporabnikom Telekoma Slovenije, A1, Telemacha, T2)

S klicem na 090 93 30 33 donirate 2,99 evra.



Višje zneske lahko donirate z nakazilom na TRR SI56 0292 2005 2254 477.

Račun je odprt pri NLB d. d. (namen: SVET-dobrodelni tek, sklic 00 1313, prejemnik: POP TV d. o. o., Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana)

PRO PLUS zagotavlja, da bodo vsa zbrana denarna sredstva namenjena otročkom v Hiši zavetja Palčica.