FOTO: Uršula in Butalci v Cerknici preganjali zimo, pustna rajanja privabila množice tudi na Ptuju in v Cerknem

Pustne prireditve so danes dosegle vrhunec dogajanja, saj so se po Sloveniji zvrstile tiste najbolj množične in najbolj tradicionalne. Kot vselej so tudi tokrat največ obiskovalcev pozdravili na Ptuju, kjer je v okviru 58. Kurentovanja potekala mednarodna karnevalska povorka. Velik obisk so si obetali tudi na Laufariji v Cerknem in v Cerknici in množica organizatorjev nikjer ni pustila na cedilu.

Na Ptuju okrog 60.000 ljudi

Najstarejše slovensko mesto se od nedavnega ponaša z vpisom obhodov kurentov na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, zato se je državna sekretarka na kulturnem ministrstvu Damjana Pečnik še pred povorko udeležila slavnostne predaje uradne listine.

Pustno rajanje na Ptuju sicer poteka že vse od prejšnjega konca tedna, okoli 60.000 obiskovalcev od blizu in daleč, med njimi tudi premier Miro Cerar, pa so pozdravili prav na današnji mednarodni povorki. Ulice in trge je znova preplavila tisočglava množica pustnih mask in tradicionalnih likov, največ med njimi je bilo seveda kurentov iz vseh delov Spodnjega Podravja. Ob njih so vsakoletni gostje tudi orači, piceki in nekateri drugi značilni liki iz regije in vse Slovenije.

Predsednik slovenske vlade, ki je bil hkrati častni pokrovitelj letošnjega festivala, je ob prikazu kurentov pred mestno hišo ptujskemu županu Miranu Senčarju uradno predal certifikat o vpisu obhodov kurentov na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Najstarejše slovensko mesto je bilo tako danes največji etnografski muzej na prostem v Sloveniji, saj so množice ljudi od blizu in daleč spremljale kar 2500-glavo množico etnografskih likov in karnevalskih mask iz 41 različnih skupin. Ob 27 domačih skupinah je v povorki sodelovalo tudi 15 tujih skupin iz sedmih držav - Francije, Hrvaške, Češke, Srbije, Makedonije, Slovaške in Belgije.

"To bo zagotovo največji prikaz z največjim številom gostujočih držav udeleženk v širšem, tudi evropskem prostoru," je pred pričetkom najbolj norčavega časa v letu dejal prvi mož Kurentovanja in podpredsednik Federacije evropskih karnevalskih mest (FECC) Branko Brumen.

Povorka je ponovno poskrbela za pravi spektakel, seveda so največ občudovanja poželi prav kurenti, zbralo se jih je več kot 700, pernatih in rogatih, iz 29 društev, združenih v Zvezo društev kurentov.

Kurentovi zvonci so glasno zadoneli po pustnih ulicah Ptuja, z današnjim vrhuncem pa se pustni čas za njih še ne končuje. Že v ponedeljek bo na Ptuju potekalo največje karnevalsko srečanje vrtcev in šol v tem delu Evrope, Kurentovanje pa se bo končalo v torek s pokopom pusta, ko Ptujčani vselej s svojimi obveznostmi zaključijo že opoldne.

Cerkniške ulice so zavzele pustne šeme. (Foto: Aljoša Kravanja)

Uršula, ščuka velikanka, Butalci in povodni mož Jezerko, v Cerknem pa Laufarji ...

Na karnevalu v Cerknici so se tudi letos predstavili tradicionalni liki in velike figure na čelu s pramaterjo Uršulo in ščuko velikanko, ki še posebej nestrpno čaka na pomlad in z njo na vodo. Poleg Butalcev in polhov je bilo mogoče videti tudi Uršulino potomko Lizo, povodnega moža Jezerka, butalskega ježa, mogočnega zmaja, napovedujejo v Cerknici, ki se v pustnem času prelevi v Butale.

Letošnje pustno dogajanje se je v Cerknici sicer začelo na debeli četrtek, ko so oblast z Žaganjem babe - slavnostno prireditvijo na odru pred kulturnim domom - prevzeli Butalci. Župan jim je predal ključe mesta, pustni teden s številnimi dogodki pa bo potekal vse do pepelnične srede, ko bodo pokopali pusta, ki bo letos umrl od ljubezni.

Zelo živahno je bilo danes tudi v Cerknem, kjer je s pustno sodnijo potekala že 62. Laufarija, ob lepem vremenu pa se je zbralo okoli 2000 ljudi. Kot vselej je bil tudi letos glavni lik v laufarski družini Pust, ki spada v skupino arhaičnih mask. Ker simbolizira zimo, ga je po verovanju naših prednikov treba usmrtiti, zato se bodo tamkajšnje pustne prireditve znova zaključile na pustni torek z obsodbo in usmrtitvijo Pusta.

Sončna nedelja je bila tudi letos namenjena cesarsko-kraljevi sodniji, ki je Pusta javno obtožila za vse neumnosti, pregrehe, traparije in kozlarije, ki so se zgodile od prejšnjega pusta na Cerkljanskem ter v bližnji in daljni okolici. Obtožnico so prebrali v cerkljanskem narečju in je za domačine ponavadi glavna tema pogovorov še nekaj dni, saj njena vsebina Laufarijo ohranja aktualno tudi v današnjem času.

Največja povorka na Gorenjskem se je odvila v Šenčurju. Že tradicionalno so jo 28. leto zapored pripravili Godlarji, pustovanje pa so kot vsako leto danes pripravili na Viru pri Domžalah. V Pomurju je bilo najbolj veselo na Fašenku v Lotmerki, ki je tokrat potekal že 28. doslej.

Največje pustovanje na Dolenjskem so priredili v Kostanjevici na Krki, kjer so danes na vsakoletni Šelmariji oklicali kurenta in priredili veliko pustno povorko. Največ pustnih mask na Primorskem se jo danes v okviru desetega Istrskega karnevala zbralo v Portorožu, na Koroškem pa v Slovenj Gradcu.