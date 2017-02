FOTO: 'Usposobljeni smo za varno ustavljanje s cepinom, delo z lavinskimi žolnami, uporabo turnih smuči, krpelj, derez'

Fotogalerija (8)















Jamski reševalci so se udeležili zimskega usposabljanja, ki je pomembno zato, da se znajo v primeru nesreče v kakšni izmed gorskih jam gibati tudi v zimskih razmerah, pojasnjuje jamarska reševalka Mateja Mazgan.

Začetek usposabljanja je bil na Brniku, kjer se je zbralo 52 jamarskih reševalcev iz vseh sedmih reševalnih centrov (Velenje, Ljubljana, Kranj, Novo Mesto, Postojna, Sežana in Tolmin).

Inštruktorji so jih seznanili z vrstami in tehničnimi značilnostmi helikopterjev, z možnostjo uporabe helikopterja, z meteorološkimi vplivi na let helikopterja, s skupno in osebno tehnično opremo in z njeno pravilno uporabo. Namen je bil usposobljanje za varno in varno gibanje ob in v helikopterju, pojasnjuje Mazganova.

Usposabljanje se je nadaljevalo na Kriški planini na Krvavcu. Skupina jamarskih reševalcev se je s turnimi smučmi podala na vrh Velikega Zvoha ter nato odsmučala do zgornje postaje gondole. Ostali del skupine se je podal peš.

"Poleg dobre kondicijske pripravljenosti, reševanja iz jam, žičnic, sotesk in ostalih težko dostopnih predelov pa moramo biti jamarski reševalci dobro usposobljeni tudi za dostope do jam v zimskih razmerah. Poskrbeti moramo v prvi vrsti za svojo varnost, kar lahko v veliki meri dosežemo z dobro pripravljenostjo. Le tako bomo lahko uspešno reševali v primeru intervencije. Usposobljeni smo torej tudi za varno ustavljanje s cepinom, delo z lavinskimi žolnami, uporabo turnih smuči, krpelj, derez," pojasnjuje jamarska reševalka.

Kot dodaja, se jamarski reševalci dobro zavedajo, da je zimsko usposabljanje ključnega pomena za morebitna reševanja v zimskem času. Večina visokogorskih jam se raziskuje v zimskem času, saj se vhod v jame takrat lažje najde, poleg tega pa so v zimskem času v jamah idealni pogoji za raziskovanje. Poleti je pogosto preveč vode.

"Tokrat so bile razmere za usposabljanje sicer idealne, ampak četudi ne bi bile, bi usposabljanje izvedli. Pripravljeni moramo biti v vseh razmerah. Če bo prišlo do nesreče v slabih razmerah, bomo v vsakem primeru priskočili na pomoč. Seveda pa ob tem ne pozabimo tudi na lastno varnost," zaključi Mazganova.