FOTO: 'Vlada na konju, znanost na psu'

V Ljubljani je danes potekal shod za znanost, na katerem je okoli 500 raziskovalcev izrazilo protest zaradi krčenja sredstev za raziskave in inovacije. Od vlade zahtevajo, da poveča obseg in spremeni način financiranja raziskovalne dejavnosti ter omogoči prepotrebno spremembo zakonodaje. Podporo jim je izkazal tudi predsednik DZ Milan Brglez.

S shodom, ki je potekal v okviru globalnega pohoda za znanost March for Science, so po navedbah organizacijskega odbora zahtevali avtonomijo raziskovalnega dela in znanosti, transparentno in stabilno financiranje raziskovalnega dela.

V okviru tega do leta 2020 pričakujejo postopni dvig proračunskih sredstev na odstotek bruto domačega proizvoda. Namesto postopnega prehoda na institucionalno financiranje, ki ga predvidevajo aktualna izhodišča resornega ministrstva, je treba po njihovem mnenju nemudoma zagotoviti reden, predvidljiv in transparenten način stabilnega financiranja. Prav tako po navedbah raziskovalcev potrebujemo resno zakonodajo, ki ne bo le regulirala, temveč predvsem omogočala, podpirala in spodbujala raziskovalno in inovacijsko dejavnost.

Kot so sporočili iz DZ, se je shoda udeležil tudi predsednik DZ Brglez, ker se med drugim zavzema za avtonomno znanost, ki bo v korist vseh državljankam in državljanom. Meni tudi, da je prihodnost Slovenije v družbi znanja, brez katerega ne more biti dobrega razvoja, je pojasnil v izjavi za javnost. Ob tem je izrazil še podporo avtonomiji univerz.

Te morajo po morajo po Brglezovem mnenju postati platforma za razvoj naše države. Brglez tudi podpira pozitiven odnos do znanja in intelektualizma. "Ne smemo pozabiti, da so bili intelektualci prvi, ki so se zavzeli za samostojnost Slovenije," je še spomnil.

Prav tako se mu zdi prav, da raziskovalci in raziskovalke opozorijo nase in na njihove težave. "Vlada in DZ pa jim morata znotraj javnofinančnih in ustavnih omejitev prisluhniti, kolikor se le da," še meni Brglez.

Slovenski raziskovalci so se na današnjem shodu za znanost simbolno povezali z raziskovalci iz 600 mest po svetu, ki se bodo nekaj dni pozneje pod okriljem globalnega March for Science odkrito zavzeli za avtonomijo raziskovalne dejavnosti in spremembo raziskovalnih politik