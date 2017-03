FOTO: V Planici množica ljudi navija za skakalne junake

Konec sezone v smučarskih skokih je pod Ponce privabil več deset tisoč ljudi. Organizatorji so dejali, da pričakujejo več kot 20.000 gledalcev, zato so obiskovalce že nekaj dni prej pozivali k doslednemu upoštevanju navodil policistov in redarjev ter prometnih pravil, predvsem glede alkohola, hitrosti, varnostne razdalje in prehitevanja.

Prometni režim v Kranjski Gori je spremenjen, parkiranje je mogoče samo na dovoljenih mestih. Obiskovalce pozivajo tudi k uporabi javnih prevoznih sredstev, v prometu pa bodo nujne tudi potrpežljivost, zbranost in pozornost.

Na Prometnoinformacijskem centru so opozorili, da bo zaradi prireditve v Planici do ponedeljka, 27. marca, spremenjena prometna ureditev na cestah Podkoren–Rateče, Državna meja– Rateče in Rateče–Planica. Pričakujemo zastoje. Več informacij lahko obiskovalci dobijo tudi na spletni strani planica.si.