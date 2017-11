FOTO: V spomin na mrtve po državi številne komemoracije

Osrednja komemoracija ob dnevu spomina na mrtve bo pri spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam v Ljubljani. Na njej bodo tudi predsednik republike Borut Pahor, premier Miro Cerar, predsednik državnega zbora Milan Brglez, predsednik državnega sveta Mitja Bervar ter načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman in generalni direktor policije Marjan Fank.

Predsednik Pahor bo prav tako v spremstvu Cerarja, Brgleza, Bervarja ter Ostermana in Fanka na ljubljanskih Žalah položil vence k pomniku padlim v vojni za Slovenijo '91, spomeniku padlim in umrlim v boju proti okupatorjem Slovenije 1941-1945, lipi sprave in h kostnici žrtev iz prve svetovne vojne.

Pahor bo tudi položil venca k spomeniku žrtvam vojnega nasilja na sv. Urhu pri Ljubljani in h grobnici na Teharjah. Polaganja vencev na sv. Urhu se bodo udeležili tudi Bervar, poslanec SMC Jani Möderndorfer in poslanka Levice Violeta Tomić. Brglez bo govornik na komemoraciji pri spomeniku padlim borcem na Prevojah v Zgornjem Tuhinju.

Policija opozarja, da tatovi ne počivajo, zato svetujejo, da ko boste obiskovali pokopališča tatovom in vlomilcem ne pustite priložnosti, da vas okradejo. Na vidnih mestih v avtomobilih ne puščajte vrednejših predmetov, prav tako pa zaklenite vrata stanovanjskih prostorov in ključev ne puščajte na skritih mestih.

Predstavniki države se bodo udeležili tudi komemoracij v zamejstvu. Poslanca Matjaž Nemec (SD) in poslanka Alenka Bratušek (NP) se bosta v Italiji udeležila polaganja vencev v taboriščih Visco in Gonars, pri spominskem obeležju v Gonarsu, pri spomeniku padlim borcem na pokopališču v Gorici, na grobnico na pokopališču in k spomeniku Lojzeta Bratuža. Poslanka SMC Jasna Murgel in mariborski podžupan Zdravko Luketič bosta v Avstriji prisotna na komemoraciji na graškem pokopališču.

Številne žalne slovesnosti bodo tudi v lokalnih skupnostih. V Mariboru bodo pripravili komemoracijo na partizanskem grobišču, kjer bo govornik župan Andrej Fištravec. Tej bo sledilo polaganje vencev na grobišču padlim v prvi svetovni vojni in na grobišču sovjetskih vojakov.

Osrednja komemoracija Mestne občine Nova Gorica bo v spominskem parku na Trnovem pri Gorici. Pred tem bodo položili vence pri grobišču nad Grgarjem, na vojaškem pokopališču iz prve svetovne vojne v Ravnici in pri dveh grobiščih na Trnovem.

V spomin na mrtve bodo po državi potekala tudi bogoslužja. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore bo vodil mašo v cerkvi Vseh svetih na Žalah, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl na pokopališču na Pobrežju, celjski in novomeški škof, Stanislav Lipovšek in Andrej Glavan, pa v tamkajšnjih stolnicah.