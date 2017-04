FOTO: V Žalcu iz fontane spet teče pivo

V petek so v Žalcu slavnostno znova odprli sezono, ko bo iz fontane teklo pivo. Lani so na fontani piva, ki je obratovala od 6. septembra do 6. novembra, prodali 36.136 vrčkov piva ter tako v Spodnjo Savinjsko dolino pritegnili številne turiste iz Slovenije in tujine.

Po besedah župana Janka Kosa so letos na fontani izvedli več izboljšav. Ob petih pipah so tako namestiti še eno pipo, dodan je tudi stebriček za izpiranje kozarcev. V skrbi za vrhunsko higieno in neoporečno pivo so vse pipe dodatno opremljene s posebno komoro, kjer se z UV žarki sterilizira točilna igla pred vsakokratno uporabo. Vse pipe so opremljene tudi s svetlobnim indikatorjem, ki sporoča uporabniku, ali še ima dobroimetje na čipu vrča oz. je število degustacij že porabil.

V strojnico fontane je bila nameščena detekcija prisotnosti ogljikovega dioksida, posodobil se je tudi sistem priklopa potisnih plinov. Vse točilne pipe je tako mogoče oskrbovati z enim ali drugim potisnim plinom z avtomatiziranim preklopom.

V okolici fontane so poskrbeli za boljše odvodnjavanje, zagotovili so tudi dodatno razsvetljavo – reflektor pri fontani in svetilke v mestnem parku. Sanitarije so prestavili ob rob bližnje tržnice, izvedli zaporo dela ceste, uredili parkirna mesta za motorna kolesa in dodatna stojala za odlaganje koles.

Za vrček s čipom, ki ga je oblikoval Oskar Kogoj, bo obiskovalec plačal osem evrov, kar je dva evra več kot lani. Kos je še pojasnil župan, so se trudili postaviti tudi pipo za brezalkoholno pivo, dobili so tri ponudbe, ki pa jih niso navdušile.