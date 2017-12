Pošteno smo že zakorakali v božično-novoletne praznike, ko uporaba pirotehničnih izdelkov postane dovoljena.

Pirotehnična sredstva se sicer ne uporabljajo samo ob božično-novoletnih praznikih, temveč tudi ob praznikih, kot so 1. maj ali Velika noč.

Da bi prazniki minili prijetno, varno, predvsem pa brez poškodb, tako policisti in inšpektorji, kot tudi zdravniško osebje pozivajo k pravilni, uvidevni in varni rabi teh izdelkov, hkrati pa opozarjajo na nevarnost njihove napačne uporabe.

S preventivnim policijskim projektom 'Bodi zvezda, ne meči petard!' tako že vrsto let stremijo k preprečevanju nepremišljene, neprevidne in objestne uporabe pirotehnike.

Policisti sicer že od začetka decembra izvajajo številne aktivnosti z namenom preprečevanja negativnih posledic, do katerih lahko pride pri uporabi pirotehnike. S tovrstnimi aktivnostmi bodo nadaljevali še vse do januarja.

Vstopili smo v čas, ko se znova – tako ali drugače – srečamo s pirotehničnimi izdelki. (Foto: Thinkstock)

»Predvsem ob praznovanju božiča in novega leta se pogosteje uporablja te izdelke, kljub zakonsko predpisanim visokim globam za kršitve,« ugotavlja Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Uporaba teh izdelkov je številnim posameznikom namreč pogosto v zabavo, medtem ko pa je mnogim lahko takšno početje neprijetno, jim vzbuja strah, nelagodje in občutek ogroženosti.

Tudi klici občanov zaradi pretirane, objestne in nehumane uporabe petard so v času božično-novoletnih praznikov zelo pogosti, ugotavljajo na PU Nova Gorica. »Spoštujte pravico sosedov, otrok, starejših, da v miru uživajo praznike, zato ne mečite petard v njihovo bližino in pred njihove domove,« polagajo na srce policisti.

Z nepravilno uporabo pirotehničnih izdelkov se lahko hudo poškodujemo in tudi zanetimo požar, uporaba pirotehničnih izdelkov pa prav tako onesnažuje okolje. (Foto: Thinkstock)

S skupnimi prizadevanji se je mogoče izogniti marsikateri nevarnosti in usodni posledici

"Kljub vsem prizadevanjem policije, pa se moramo zavedati, da je neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov skupna težava," ugotavljajo policisti, ki ob tem zato apelirajo predvsem na starše, skrbnike, vzgojitelje in učitelje. Prav oni lahko mlade opozorijo na nevarnosti in možne posledice uporabe pirotehničnih izdelkov, hkrati pa s svojim lastnim zgledom pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju posledic. »Pomembno je namreč, da se ljudje začnejo zavedati posledic nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov in ravnati v smeri čim večje splošne varnosti,« so si enotni policisti.

Ali je zadovoljstvo pri uporabi pirotehnike vredno posledic?

Žal pa pri tem, poleg pogostih kršitev javnega reda in miru, prihaja tudi do materialne škode in še huje – do telesnih poškodb. Najpogostejše so opekline, raztrganine rok in poškodbe oči, pojasnjujejo zdravniki.

"Pri poškodbah s pirotehniko so pogosto prizadeti tudi drugi deli telesa in sluh," dodajajo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor.

Poškodovani imajo največkrat prizadete roke. (Foto: UKC Ljubljana)

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so v sezoni 2016 / 2017 obravnavali 15 poškodb s pirotehničnimi izdelki. Kot so sporočili, so prvega obravnavali 14. decembra 2017, zadnjega pa 8. januarja 2017. Največ poškodb (5) je bilo sicer v silvestrski noči oziroma v zgodnjih jutranjih urah novega leta. Najmlajši poškodovani je bil pri tem star deset let, najstarejši pa 48. Kar 66 odstotkov poškodovancev je bilo starih med deset in 20 let. Dve poškodbi sta bili težki (poškodba pomeni trajno invalidnost, ki bistveno vpliva na delazmožnost), dve srednje hudi, 11 pa lahkih (manjše rane, opekline, udarnine in odrgnine).

Dolgotrajna analiza kaže, da je največ poškodovanih s pirotehniko starih med 10 in 20 let. (Foto: UKC Ljubljana)

V sezoni 2016 / 2017 v UKC Maribor sicer niso obravnavali nobene poškodbe s pirotehniko. "To pa ne pomeni, da poškodb s pirotehničnimi sredstvi ni bilo, temveč da so bile manjšega obsega in domnevno obravnavane ambulantno," poudarjajo.

Policisti so lani skupno obravnavali šest telesnih poškodb, od tega kar pet pri mladoletnikih. Dva od teh sta se tudi hudo telesno poškodovala - enkrat na območju PU Celje (zdravniki so poškodovanemu posledično morali amputirati dlani), enkrat pa na območju PU Ljubljana (poškodbe rok). "Pri ostalih je šlo za lahke telesne poškodbe obraza in rok," je za 24ur.com razložila vodja Sektorja za odnose z javnostmi Policije Vesna Drole.

Število telesno poškodovanih v obdobju 2008 – 2016:

Pri poškodbah s pirotehničnimi sredstvi gre najpogosteje za prizadetost rok, poškodbe kože in v hujših primerih za iztrganine. (Foto: Policija)

K sreči število poškodovanih zaradi pirotehnike iz leta v leto upada. Do leta 2016 je prav tako postopno upadalo število poškodovanj premoženja, ki pa je lani nato ponovno naraslo - policisti so jih obravnavali 42.

"Največ poškodovanj premoženja so obravnavali policisti na območju PU Koper in

PU Ljubljana," je navedla Droletova. "Šlo je za poškodovanje poštnih nabiralnikov, cipres, okenskega stekla, zabojnikov za smeti in vozil."

Število poškodovanj premoženja v obdobju 2008 – 2016:

Policisti največkrat obravnavajo poškodbe poštnih nabiralnikov, cipres in zabojnikov za smeti. (Foto: Policija)

Lani rekorden zaseg pirotehničnih izdelkov

V lanskem letu je sicer prav tako naraslo število kršitev - policisti so jih zabeležili 129 (v letu 2015 pa 47). Vzrok za to na policiji pripisujejo tudi dejstvu, da policisti ukrepajo ob vseh zaznavah kaznivih dejanj. Na to pa vplivajo tudi subjektivne in objektivne okoliščine, kot so število prijav občanov, vreme, finančna kriza in podobno, zaznavajo policisti.

"Policisti se vsako leto znova srečujemo s kršitvami na področju uporabe pirotehničnih izdelkov," so na spletu zapisali policisti in dodali: "Med najbolj moteče dejavnike uvrščamo uporabo pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok (torej petarde)."

Kršitve v obdobju 2008 – 2016:

Policisti so lani zaznali povečan obseg kršitev. (Foto: Policija)

V letu 2016 je število zaseženih pirotehničnih izdelkov sicer skokovito naraslo. Razlog za to policisti pripisujejo odkritju preprodajalca in uvoznika prepovedane pirotehnike, pri katerem so opravili rekorden zaseg petard. "V veliki večino je šlo za izdelke kategorije F2 in F3 - torej različne vrste petard - tako imenovana čičolina, magnum, pirat cracker, damonen karcher, TNT in cobra," razlaga Droletova.

Zaseženi pirotehnični izdelki v obdobju 2008 – 2016:

V letu 2016 so policisti zasegli rekordno število pirotehničnih izdelkov. (Foto: Policija)

Če se 'pokanju' ne morete upreti, bodite tako pri nakupu kot uporabi skrajno previdni

Približno dve tretjini poškodovancev je starih med 10 in 20 let, zato pozivamo starše, da delujejo preventivno. Večinoma so poškodovane roke in obraz, dva do trije poškodovanci pa bodo posledice uporabe pirotehnike žal čutili vse življenje. dr. Simon Herman, dr. med., Klinični oddelek za travmatologijo Kirurške klinike UKC Ljubljana

V kolikor se uporabi pirotehnike nikakor ne morete odreče, pa policisti svetujejo, da to kupujete le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve.

"Ob nakupu preverite, če so na izdelku navodila za uporabo, ki morajo biti napisana v slovenskem jeziku in obvezno priložena vsem pirotehničnim izdelkom. Pirotehniko uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca, uporaba pa naj bo čim manj moteča za okolico," pozivajo policisti.

Po njihovih navedbah se sicer lahko zgodi, da se pirotehnični izdelek ne 'obnaša' tako, kot zagotavljajo navodila.

Policija ob tem posebej opozarja tudi na ugotovitve doma in v tujini, da se na črnem trgu prodajajo pirotehnični izdelki, ki niso kakovostno preverjeni in so ob uporabi zelo nevarni.

"Največ poškodb je ravno pri uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oziroma so bili kupljeni na črnem trgu," opažajo.

Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh, zato policisti vse starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje opozarjajo na nevarnosti in možne posledice. Še zlati pa je pomembno, da se ljudje začnejo zavedati posledic nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov in ravnati v smeri čim večje splošne varnosti, so si enotni policisti. (Foto: AP)

Prepovedana je tudi lastna izdelava in predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanega učinka poka, ter njihova posest. Prav tako sta prepovedani uporaba izdelkov v drugih predmetih in preprodaja.

Sploh otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo, preizkušajo svoje sposobnosti in pogum. S spreminjanjem pirotehničnega izdelka in nepazljivo uporabo lahko se bistveno poveča možnost poškodb. Z lastno 'iznajdljivostjo' lahko tako dosežejo , da tudi nedolžen izdelek postane nevaren. "Užitek ne odtehta posledic. Starši, bodite pozorni - ne dovolite jim takšne 'inovativnosti', saj so posledice lahko usodne," svarijo policisti.

Prodaja dovoljena od 19. decembra, uporaba med 26. decembrom in 1. januarjem

Leta 2008 je v veljavo vstopil novi Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI-A). Najpomembnejša novost se nanaša na prepoved prodaje, posesti in uporabe ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči).

Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov v nasprotju z omejitvami pomenijo prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1200 evrov. Pri tem se izdelek tudi zaseže.

Po določilih zakona je prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1 fizičnim osebam sicer dovoljenja od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena le v času od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Pri tem je potrebno upoštevati, da pa teh izdelkov tudi takrat in v nobenem primeru ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi, javne prireditve in zbiranja.

V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi, izdelki pa so v ta namen tudi označeni.