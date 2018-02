FOTO: Zaradi nizkih temperatur se bo sneg obdržal vsaj 14 dni, v sredo možna nova pošiljka

Sneg, ki je pobelil večino države, se bo marsikje obdržal vsaj dva tedna. (Foto: Damjan Žibert)

Medtem ko je v zadnjih dneh sneg marsikje povzročal težave, je do sobotnega večera povsod ponehalo snežiti. Ponehala je tudi burja na Primorskem. Nedelja bo tako lep zimski dan, le ponekod se bo po nižinah vsaj dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost. Drugod se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Sneg se bo po nižinah obdržal vsaj 14 dni. Prihodnji dnevi bodo namreč bolj mrzli, večino časa bodo temperature pod lediščem oziroma do nekaj stopinj nad njim. Vmes lahko pričakujemo še kakšno manjšo pošiljko snega, vendar predvidoma ne v takšnih količinah kot v petek in soboto. Ob tem na Agenciji za okolje (Arso) opozarjajo, da je v visokogorju in tudi sredogorju nevarnost snežnih plazov velika.

Bralec, ki nam je poslal fotografijo iz Begunj pri Cerknici, pravi, da je v nekaterih delih Notranjske v petek in soboto skupno zapadlo več, kot so napovedovali vremenoslovci. Izmerili so približno 80 centimetrov snega. V Blokah in Loški dolini pa naj bi zapadlo še več snega.

Skoraj 80 centimetrov snega so namerili v Begunjah pri Cerknici. (Foto: Bralec)

Kako kaže za prihodnje dni?

V ponedeljek bo sprva delno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo od zahoda nekoliko pooblačilo. Ponekod na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –9 do –1, v alpskih dolinah do –11, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno oblačno. V sredo bo oblačno, občasno bo snežilo, v nižjih legah Primorske pa deževalo. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja.

