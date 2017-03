FOTO: Zelena lepotica si je prislužila naziv najboljšega bloka v Ljubljani

V Ljubljani so izbrali najlepši blok. In to ni kakšna nova zgradba, ampak skoraj pol stoletja stara zelena lepotica. Tako svojemu bloku pravijo stanovalci, ki so najbolj zaslužni za priznanje. Njihov blok se je namreč v 45 letih precej spremenil, stanovalci so vanj in v urejanje okolice vložili veliko truda in tudi denarja. Pogrešajo le bolj pristne medsosedske odnose.