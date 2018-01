Za obvezno zavarovanje od 20 do 35 evrov, za dolgotrajno oskrbo do 31,6 evra

Očitno je članom koalicije med prazniki le uspelo prebrati 500 strani dolg predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc ga je zdaj predstavila strankarskim strokovnjakom za zdravje, ki ji bodo svoje pripombe posredovali do 29. januarja. To pomeni, da so koalicijska usklajevanja vendarle stekla, a verjetno prepozno.