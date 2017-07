Fructal bo odkupil vse vipavske breskve. Odkupna cena bi lahko bila višja, pravijo kmetje

Fructal in Kmetijska zadruga Vipava sta sklenila krovni dogovor o odkupu vipavskih breskev. Odkup se bo predvidoma začel v drugi polovici julija, so sporočili iz Fructala in dodali, da bodo tudi letos odkupili celotno ponujeno količino vipavskih breskev.

Osnovna odkupna cena znaša 22 centov na kilogram breskev. "Cena 22 centov glede na hektarske donose, ki jih dosegamo tu v Vipavski dolini, je prenizka," je opozoril predsednik Kmetijske zadruge Vipava Aleš Kosovel.

Cena za breskve, ki jih bo Fructal uporabil za izdelke pod blagovno znamko Vipavska breskev, je nekoliko višja, in sicer 28 centov za kilogram. Dogovor za višjo odkupno ceno izhaja iz skupnega projekta Vipavska breskev, ki sta ga Fructal in Kmetijska zadruga trgu predstavila pred štirimi leti. Obračun višje odkupne cene je namreč odvisen od prodaje teh izdelkov v posameznem letu, pravijo v podjetju Fructal.

Blagovna znamka Vipavska breskev trenutno obsega tri izdelke, Fructal Natura 100 % sok Vipavska breskev, nektar Fructal Superior Vipavska breskev in ledeni čaj Vipavska breskev, z nakupom teh potrošniki podprejo lokalno pridelavo breskev. "Prav zato ni odveč opozoriti, naj ljudje čim več kupujejo lokalno, saj s tem pomagajo domačim kmetom," opozarja Kosovel.

Lani so Fructalu prodali okrog 260 ton breskev. (Foto: iStock)

So pa kmetje zadovoljni z dejstvom, da bo Fructal tudi letos celotno kupnino iz naslova osnovne odkupne cene nakazal v enem obroku (in ne v večih, kot je bil dogovor v preteklih letih).

"To se bo zgodilo po zaključku odkupa, v enem obroku, kar je pozitivno. Plačilo bodo pridelovalci prejeli neposredno, 15 dni po zaključku obiranja breskev, predvidoma v prvi polovici septembra. Količina, ki bo prodana pod blagovno znamko Vipavska breskev, pa bo predvidoma plačana prihodnje leto julija. Prej pač ne more biti, saj je šele na koncu sezone znano, kolikšna bo količina teh breskev, " je dejal Aleš Kosovel.

Lani so vipavski kmetje sicer prodali 260 ton breskev. "Letos je letina sicer malo boljša, a nas je udarila pozeba. Tisti sadovnjaki, ki so bili spomladi prizadeti, tam bo količina manjša, a računamo, da bo skupna količina prodanih breskev podobna lanski," je dodal Kosovel.

Lani je bila osnovna odkupna cena za kilogram breskev nad tržno ceno kilograma breskev v sosednjih državah, tako bo tudi letos, saj bo po prvotnih ocenah osnovna cena višja za približno 40 odstotkov, še pravijo v Fructalu.