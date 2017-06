FURS bo poostril nadzor nad oddajanjem nepremičnin v najem turistom 

Za posameznika, ki dela na črno, je predpisana globa od 1.000 do 7.000 evrov. V primeru, če posameznik tudi oglašuje delo na črno oziroma če oglašuje delo ali dejavnost preden je sklenjena civilnopravna pogodba, se to kaznuje z globo od 500 do 2.500 evrov. (Foto: Thinkstock)

Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano. Če ne, vas lahko doleti kazen.

Finančna uprava RS bo v poletnih mesecih poostrila nadzor nad fizičnimi osebami, ''ki opravljajo delo na črno, za kar se šteje tudi oddajanje nepremičnin v turistični najem, kadar posameznik opravlja to dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ali drugi zakoni''.

Kako to lahko počnete legalno?

Po navedbah FURS lahko fizične osebe, ki želijo turistom oddajati svoje prostore za kratko časovno obdobje, lahko to storijo kot registrirani sobodajalci - fizične osebe, če opravljajo dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudijo do 15 ležišč ter so vpisane v Poslovni register Slovenije - ali kot samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti.

Tudi če fizične osebe oddajajo svojo nepremičnino v turistični najem na Hrvaškem, so dolžne dosežene dohodke napovedati tudi v Sloveniji ter opraviti vpis v davčni register.

Ponudbo kratkoročnega oddajanja nepremičnin v turistične namene je mogoče oglaševati v različnih medijih in tudi preko spletnih portalov (kot je Booking, AirBnB) le, če ima posameznik dejavnost ustrezno registrirano. V nasprotnem primeru gre za nedovoljeno oglaševanje, saj se oglašuje dejavnost ali delo, ki se šteje za delo na črno, so opozorili.

Za posameznika, ki dela na črno, je predpisana globa od 1.000 do 7.000 evrov. V primeru, če posameznik tudi oglašuje delo na črno oziroma če oglašuje delo ali dejavnost preden je sklenjena civilnopravna pogodba, se to kaznuje z globo od 500 do 2.500 evrov.